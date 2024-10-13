前北巿聯醫醫師涉圖利一審判減月俸　二審改判不受懲戒確定

▲北巿聯醫醫師涉圖利一審判減月俸，二審改判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

前台北巿立聯合醫院杜姓醫師涉採購案圖利廠商，刑事部分判無罪確定。行政懲處部分，懲戒法院一審判杜姓醫師減月俸10%期間1年，二審認定杜姓醫師違失行為非重，改判不受懲戒確定。

台北市政府移送指出，杜姓醫師自民國100年到104年兼任影像醫學部特殊放射組主任，老達利公司於102年間參與醫院放射科用影像讀取儀採購案，杜姓醫師涉嫌從中設特殊規格，以達限制競爭及護航老達利得標。

刑事部分，台北地檢署於104年10月間依貪污治罪條例圖利罪起訴杜姓醫師；台北地方法院109年9月間認定杜姓醫師罪證不足判決無罪，台灣高等法院仍維持一審認定，判決杜姓醫師無罪確定。行政懲處部分，懲戒法院一審認為，杜姓醫師訂嚴苛採購規格，使老達利公司符合規格而得標，其他公司僅能放棄投標，有違機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理原則規範，判決杜姓醫師減月俸10%，期間1年。杜姓醫師不服，提起上訴。

懲戒法院二審認為，杜姓醫師因考量醫院的預算有限，為了讓醫師能夠有清晰影像以正確判斷病人的病徵、掌握治療先機，而疏未注意到採購規格於法不合，且原判決及刑事判決均認定杜姓醫師並無圖利的犯罪行為，杜姓醫師的疏失行為所造成的損害及影響，核屬輕微。 二審認定，杜姓醫師的違失情節非重，又因本案刑事及懲戒程序的進行，已受到相當之教訓，沒有必要再對他做懲戒處分，改判杜姓醫師不受懲戒。全案確定。