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財劃法要修法　郭國文質疑藍白：答不出地方需要多少錢

▲立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）

▲立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《財劃法》逾25年未修，擔任財政委員會召委的國民黨立委陳玉珍有意於21日該週排審，至於藍營的提案版本則傳出將中央統籌分配稅款，從原本要求從原本要求的5777億元，降為3208億元。對此，民進黨立委郭國文說，不管哪個版本，藍白都沒有回答一個簡單的問題，那就是地方需要多少錢？因為沒有答案，所以到底要是分配5500億還是3000億，才會不斷變動。

郭國文指出，藍白也說不出地方要這些錢要做什麼？根據去年的統計，地方財政預算的缺口雖然為500億，但預算執行的結果卻是還有剩餘，代表目前的預算已經大於地方政府可以消化的量。

郭國文強調，《預算法》第96條規範，應該制定地方預算法，來規範地方政府的預算編列，只有知道地方可以編列哪預算，知道錢要花在哪後，再來討論地方政府需要多少錢，才是合理的程序。

郭國文也強調，藍白一直講不出為什麼要急著修法，一個法很久沒修不代表有修的急迫性，而是很久沒修才更需要仔細、謹慎地評估修法。

郭國文表示，要強化地方財政能力的途徑不只是透過修《財劃法》，讓中央分配資源；還有另外一條路是地方稅法通則，讓地方政府可以制定更多地方稅，來自我提升財政能力，藍白卻隻字不提，顯然動機就只有搶中央政府的錢，並不是為地方政府財政能力著想。

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