分析／謝國樑過關「藍熱戰、綠棄守」　黨未開綠燈、地方左右為難

▲基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，謝國樑挺過罷免案。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案結果今（13日）出爐，「不同意票」破8萬6000大關，謝國樑成功保住市長寶座；然而，由於綠營在連署成案就抽手、黨中央始終未開綠燈襄助罷免，加上前台北市長柯文哲京華城案吸走媒體焦點，藍營又是下重本大力動員，外界一般預期謝國樑可輕騎過關，結果謝國樑催出意外高票，但特別的是，綠雖未動員，也同樣累積了不少罷免票。

面對這場罷免戰，國民黨在最後一個月反守為攻、全力動員，黨內大咖都赴基隆助講，儘管受到颱風山陀兒侵台並在基隆造成災情影響，謝國樑、前議長種種決策跟作為也備受質疑，甚至有藍營黨代表跟基層里長不滿表示會投下罷免同意票，民調也幾乎一面倒看好謝國樑輕鬆守住基隆市長寶座。

事實上，該場罷免案連署之初聲勢浩大，但二階段連署前民進黨幾乎沒有動作，地方人士坦言，直到連署後，黨部主委聯絡罷免團體，僅提醒應該注意事項，最後階段才有部分民進黨議員幫忙開連署站，即便民進黨要投入全力協助，也已過黃金時間點。該人士指出，在連署成案過程中，公民團體拉到很多都是中間選民的票，若民進黨催得出基本盤，原本被看好分進合擊甚至可能一舉突破8萬票。

然而，綠營內部對基隆罷免案抱持分歧態度，黨中央始終未開綠燈，雖有柯文哲京華城案吸走大眾眼球、謝國樑又投入大量媒體資源的影響，但民進黨主席賴清德並不主戰，才是罷免案冷卻主因。有親賴立委私下透露，民眾對謝國樑印象「是笨不是壞」，但罷免案需要仇恨值，所以自然難以過關，且行政部門已為總預算案頭痛不已，若因罷免案再大動干戈，朝野只會更對立，看不到和解的可能。

綠營幾乎僅有前基隆市長、現民進黨祕書長林右昌一人積極表態，但究竟是代表一位曾經的基隆父母官，還是代表民進黨全力投入？地方黨部就埋怨，謝國樑全身上下都是破口，但黨中央直到罷免投票前最後一刻都沒有開綠燈，支持者還跑來罵黨部罵為何不幫忙，這是除了高雄外地二個成案的縣市罷免案，地方也不知道怎麼辦，面對焦急的支持者，只能回應：尊重公民團體的選擇。

戰與不戰讓地方黨部左右為難，遲遲等不到奧援，罷免方幾乎剩各線路單兵作戰，罷免團體主要由學生組成，組織鬆散也不願政黨過度介入；林右昌一人頻頻發聲，但都難以成事，國會部分也僅前綠委高嘉瑜、鄭運鵬發聲，隨著藍營大軍壓陣，市府資源更是全面投入，不僅重陽敬老禮品夾帶反罷免文宣，謝國樑更是勤跑活動固票，最終藍熱戰、綠冷戰或甚至可以稱之為棄戰狀況下，謝國樑就在驚滔駭浪中保住市長席位。