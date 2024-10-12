陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻：狠起來連自己都罵？

記者蔡紹堅／綜合報導

沙烏地阿拉伯利雅德的機場日前有大批不明人士聚集，不斷高喊Go back to China（滾回中國），令現場的各國旅客們大感錯愕。據一名目擊的中國大陸網友表示，起初他以為這是一場針對中國人的抗議，但觀察後才發現，這群在大喊的，全是因為班機延誤滯留機場，想趕快回家的中國旅客。

根據陸媒報導，該航班原定於10月6日凌晨兩點起飛，由利雅德飛往北京，但機場先是說延誤兩個小時，然後值機人員全部撤離，經過多方交涉說再次延誤10個小時，12點30起飛。

臨近12點30分時，依舊不讓遊客登機，且不給任何說法。遊客聯繫大使館後，機場又把時間改為10月7號凌晨兩點。由於在機場滯留接近24小時，許多旅客都非常不滿，開始自發在機場抗議。

▼陸客機場大喊「滾回中國」。（圖／翻攝微博）



目擊者透露，當時不知是哪位旅客帶頭喊了一句Go back to China，緊跟著便有大批旅客跟著大喊這一口號，「現場的老外都感到很震驚。」

報導提到，Go back to China在大部分語境當中，尤其是在當時多人集體大喊的情況下，很容易被不知情的人理解成是在集體歧視中國人，讓人「滾回中國」的意思。

此事也引起了許多大陸網友的討論，不少人都留言表示非常丟臉，「祖國強大了，就到世界各地去丟臉。」「這種要求我一輩子沒見過。」「中式英語害人不淺。」「中國人狠起來連自己都罵！」

該航班已於7日凌晨起飛，並順便抵達北京。

▼各國旅客感到非常錯愕。（圖／翻攝微博）