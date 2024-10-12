　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊

報稅才知道！丈夫名下多出「1女」　 人妻抓包老公長年外遇

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

小萱（化名）在下載報稅資料時，意外發現丈夫阿國（化名）名下多了一個未成年女兒。在小萱的追問之下，阿國坦承外遇，並承認與小三歡歡（化名）生下一女一子。小萱對此感到震驚，雖然試圖阻止但無力挽回，最終因無法忍受配偶權被侵害，對阿國及歡歡提起訴訟，要求連帶賠償100萬元。

根據媒體報導指出，在法院審理期間，阿國與歡歡辯稱，自從小萱生下長子後，他們夫妻之間對於未來生活和是否繼續生育存在分歧，長期未有性生活。而阿國身兼醫藥大學教職及實務工作，經常加班，回家時間與小萱錯開，兩人間的生活話題僅剩下對長子的關心。

阿國表示，小萱對他的生活毫不關心，甚至在他工作忙碌、無法返家休息時，也未曾有任何關懷，使他感到十分痛苦。後來阿國為了減少加班後來回奔波，選擇在外租屋作為臨時休息之處，但小萱對此也不理不睬，讓他覺得自己只是一個賺錢的工具，回家只感受到冷漠。

阿國表示，在分居期間，自己認識歡歡，後來不僅與其交往，還生下一女一子，均由他認領。由於夫妻財產需合併申報，他認領與歡歡所生的子女後，稅籍便顯示在稅單中，這使得小萱在下載申報資料時得知如此情況。

法官認為，阿國在外租屋並非完全因為工作需要，分居的決定是阿國單方面的執意。此外，阿國承租的房屋空間足夠一個小家庭居住，顯示其目的是與歡歡共組新家庭。

法官後續認為，小萱的指控有其根據，經綜合考量後，認為即使阿國與小萱的婚姻關係經營不善，也不能成為阿國與歡歡發展婚外情的正當理由。小萱經歷阿國與歡歡外遇、生育子女及共同生活的過程，配偶權受到了嚴重侵害，精神上承受了巨大的長期痛苦。日前法院宣判，小萱有權請求連帶賠償90萬元。

延伸閱讀
默默月入10萬「低調1職業」鮮少被提及！網大讚沒壓力：CP值極高
「100分男友」私下劈腿4女！她心碎公開抓包真相全靠「它」
26歲女就醫喊經痛！醫生檢查嚇壞「看到頭了」　下秒竟生出寶寶

ET快訊
黃韻玲慶60歲　罕見同框前夫
人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊
露營區老闆「10多種刑具」虐死員工！　4嫌殺人罪起訴
第3人涉案！小姊弟遭健身教練捆綁吊樹上　還放狗撕咬
看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」　她全程目擊羞爆
陳小春「斷崖式衰老照」瘋傳！臉上爬一條條皺紋　網驚：像77歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女租客全裸出浴！男房東突探頭　開錯門看2秒...要賠4.7萬

虐死員工！南投露營區老闆「10多種工具」動私刑　4嫌殺人罪起訴

第3人涉案！竹北小姊弟遭健身教練綑綁吊樹上　還放狗撕咬精神崩潰

人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊

泰女人體運毒「吞食、塞肛門」藏150萬海洛因　下場超慘

快訊／台南安南區民宅火警　連棟透天厝頂樓全面燃燒

禮讓救護車！彰化某高中校車「追撞自己人」1學生受傷　畫面曝光

19歲男偷戀小蘿莉「教會裡狂摸胸」　拿錢和解換緩刑

KTV會館被砸！汽車玻璃「完全碎裂」　男撂13人球棒猛K全遭逮

新北騎士自摔「衝對向被撞飛」重摔民宅樓梯　送醫搶救不治

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

女租客全裸出浴！男房東突探頭　開錯門看2秒...要賠4.7萬

虐死員工！南投露營區老闆「10多種工具」動私刑　4嫌殺人罪起訴

第3人涉案！竹北小姊弟遭健身教練綑綁吊樹上　還放狗撕咬精神崩潰

人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊

泰女人體運毒「吞食、塞肛門」藏150萬海洛因　下場超慘

快訊／台南安南區民宅火警　連棟透天厝頂樓全面燃燒

禮讓救護車！彰化某高中校車「追撞自己人」1學生受傷　畫面曝光

19歲男偷戀小蘿莉「教會裡狂摸胸」　拿錢和解換緩刑

KTV會館被砸！汽車玻璃「完全碎裂」　男撂13人球棒猛K全遭逮

新北騎士自摔「衝對向被撞飛」重摔民宅樓梯　送醫搶救不治

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

印度、美國正式簽署合作備忘錄　攜手擴大「關鍵礦物」供應鏈　

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

吐瓦魯總理戴斐立二訪古都台南　走訪台南知名古蹟

賴琳恩C級兇器「溢出一半」布包不住！鏡頭拉近：有點厲害 震撼萬人

女租客全裸出浴！男房東突探頭　開錯門看2秒...要賠4.7萬

蔡英文出訪行程受阻！英國怕激怒中方　建議訪問「推遲到明年」

勇士嘗試「3衛陣容」！柯瑞手指受傷離場　灣區驚險收3連勝

2公尺高山犬游泳消暑　入水後「四肢著地」懷疑狗生笑翻媽

2024台南400　「荷蘭東印度公司與大員」國際學術研討會登場

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

台中曳引車碰撞機車　22歲騎士血流滿地送醫不治

捲走新人80萬禮金！遠雄悅來經理留言：犯了大錯

皇池偷拍狼「真實姓名」曝光！　5年前1事轉職專業偷拍戶

快訊／高雄撞死婦人「肇逃駕駛」落網！　身分竟是通緝犯

即／台中工廠火警！父女被救出意識不清　一家4口送醫

退警蕭湘公子遭控襲胸女警　本人發聲

正妹汽車業務偷吃2男！綠帽夫離婚怒告

騎士自摔衝對向被撞飛　重摔樓梯慘死

狼父酒後對3幼子輪流猥褻　前妻提告下場曝

C300男撞死外送員　又賣喪屍菸彈被逮

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

更多熱門

關鍵字：

外遇、婚姻、生子、賠償、訴訟

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面