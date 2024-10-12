人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

小萱（化名）在下載報稅資料時，意外發現丈夫阿國（化名）名下多了一個未成年女兒。在小萱的追問之下，阿國坦承外遇，並承認與小三歡歡（化名）生下一女一子。小萱對此感到震驚，雖然試圖阻止但無力挽回，最終因無法忍受配偶權被侵害，對阿國及歡歡提起訴訟，要求連帶賠償100萬元。

根據媒體報導指出，在法院審理期間，阿國與歡歡辯稱，自從小萱生下長子後，他們夫妻之間對於未來生活和是否繼續生育存在分歧，長期未有性生活。而阿國身兼醫藥大學教職及實務工作，經常加班，回家時間與小萱錯開，兩人間的生活話題僅剩下對長子的關心。

阿國表示，小萱對他的生活毫不關心，甚至在他工作忙碌、無法返家休息時，也未曾有任何關懷，使他感到十分痛苦。後來阿國為了減少加班後來回奔波，選擇在外租屋作為臨時休息之處，但小萱對此也不理不睬，讓他覺得自己只是一個賺錢的工具，回家只感受到冷漠。

阿國表示，在分居期間，自己認識歡歡，後來不僅與其交往，還生下一女一子，均由他認領。由於夫妻財產需合併申報，他認領與歡歡所生的子女後，稅籍便顯示在稅單中，這使得小萱在下載申報資料時得知如此情況。

法官認為，阿國在外租屋並非完全因為工作需要，分居的決定是阿國單方面的執意。此外，阿國承租的房屋空間足夠一個小家庭居住，顯示其目的是與歡歡共組新家庭。

法官後續認為，小萱的指控有其根據，經綜合考量後，認為即使阿國與小萱的婚姻關係經營不善，也不能成為阿國與歡歡發展婚外情的正當理由。小萱經歷阿國與歡歡外遇、生育子女及共同生活的過程，配偶權受到了嚴重侵害，精神上承受了巨大的長期痛苦。日前法院宣判，小萱有權請求連帶賠償90萬元。

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