網紅「飛天小女警」入選科偵隊遭質疑　高市刑大回應了

▲網紅「飛天小女警」蔡玉貝曾替市警局拍攝交安宣導短片，外型吸引網友關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅「飛天小女警」蔡玉貝日前正式報到高雄市刑大，準備投入科技偵查隊拚治安。但有基層同仁質疑蔡玉貝專業度與經驗都不足，憑藉網紅身分的特權才能入隊，說白了就是靠關係。不過高市刑大強調，甄選制度公平公正公開，絕無人事關說，並指出蔡玉貝具網路行銷專長，科偵隊盼借用其嫻熟社群媒體的運作機制，協助網路犯罪偵辦。

根據《自由時報》《記者爆料網》報導，上週共有19名員警至高市刑大報到，其中包含小有名氣的網紅「飛天小女警」蔡玉貝。她原本任職於前鎮一間派出所，因拍攝市警局的交安宣導短片獲得網友關注。刑大偵查隊長林建均表示，將借重蔡偵查佐的網路專長，協助刑大偵辦網路打詐、洗錢等犯罪。

▲網紅「飛天小女警」蔡玉貝曾替市警局拍攝交安宣導短片，外型吸引網友關注。

消息一出，馬上有基層員警上臉書「靠北police」投稿，質疑蔡玉貝只防不偵，因為她根本不會，直言若沒有刑案偵辦經驗，更無刑案偵辦意願，「麻煩請去內勤好好做妳的小編，預防犯罪宣導就好，不要占外勤缺，領加班費做內勤事…」

貼文下方同樣有不少人提出質疑，「孩子這水很深欸，確定要戰這個？」「偵查佐現在都採面試…專才宣導就能進科偵隊？能否說說有沒有在外勤科技偵查辦過案件？」「這次甄選面試就上了，沒筆試，可想而知」「網紅應該去公關室 怎搞得好像是人都能是刑事警察」，甚至有人留言「高雄科偵通通都皇親國戚好嗎？外勤分隊剩下4個人也沒關係，科偵繼續塞爆，可憐啊！大隊長根本只看女色不看專業。」

▲網紅「飛天小女警」蔡玉貝日前正式報到高雄市刑大科偵隊，卻遭基層員警質疑是靠關係被選上。

對此，高市刑大澄清，本局因應各項治安重點，精實基層刑事人員，建立健全制度以培育刑事專業人才，並透過甄選制度以維持刑事體系專業度，過程公平、公正、公開並杜絕人事關說。

高市刑大說明，鑑於網路犯罪日益增加，其中詐欺、賭博、洗錢等犯罪損害尤為重大，然而此類犯罪涉及網路、科技各類偵查手段，偵辦過程耗時費力，急需更多刑事人員加入打擊行列。本局培育新進刑事人員優先著重科技偵查，故本次刑大招考新進科技偵查隊偵查佐，除口試外，亦有相關網路犯罪專業科目筆試，累積各類科技偵查經驗及能量，「蔡員具網路行銷專長，可借重其嫻熟社群媒體的運作機制，來協助網路犯罪的偵辦。」

高市刑大重申，相關人事作業均訂有原則規範，嚴守用人唯才等立場，並歡迎有興趣從事刑事工作同仁報考。



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