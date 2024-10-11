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活不下去！北韓近期3人「連續脫北」　開船走海路越界投誠

▲▼北韓漁船。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓居民搭乘小型漁船脫北。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年底便持續試圖斬斷與南韓之間的「統一連結」，不僅今年1月在鐵道慶義線、東海線道路埋設地雷，更於6月拆除上述鐵道，並在開城工業區埋設地雷後覆土。然而，即便北韓軍方9日正式宣布進行「要塞化工程」，依舊難以阻攔居民脫北的決心，中秋節再度有居民脫北。

根據《韓聯社》，南韓軍方關係人士今（11）日透露，今年9月17日中秋節（南韓稱秋夕）凌晨，再度有一名北韓男性搭乘小型木船，在越過西海（黃海）白翎島附近「北方分界線」（NLL）之後，在南韓軍方嚴密監控時的循循誘導下，向南韓軍方表明投誠意願。

此次是最近2個月以來第3起北韓居民脫北向南韓投誠的案件。8月8日，一名北韓居民透過西海中立水域，從隸屬南韓仁川廣域市江華郡喬桐島（漢江出海口附近）向南韓投誠。8月20日，北韓年僅20多歲的年輕男性士兵翻越重重地雷陣，從東部戰線江原道高城郡，徒步越過軍事分界線（MDL），向南韓軍方表達投誠意願。

報導指出，儘管北韓近來專注精力在南北韓邊境實施「要塞化工程」，透過埋設地雷、拆除鐵路與路燈、設置反戰車牆壁與鐵網，來強化邊境防務工作，防止內部動搖、居民脫北，然而卻仍出現各種型態不同的脫北事件。

南韓聯合參謀議長金明秀10日在接受國會監察時分析，「我在想，會不會是為了阻擋內部人員逃離至外部。顯現北韓感受到金正恩體制正在動搖的恐懼。」

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