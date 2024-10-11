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快訊／左營萬年季驚悚死亡！女小吃攤用餐突暈倒　送醫後不治

▲▼高雄救護車,高雄快訊,高雄意外。（圖／記者吳世龍攝）

▲左營萬年季傳出意外。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名69歲蔡姓女子昨（10）日晚間前往參加高雄左營萬年季，但在附近小吃攤用餐後，突然腳軟昏倒，消防局現場警戒人員隨即前往進行急救處置，經電擊一次後有恢復呼吸心跳，但仍意識不清，送醫急救後仍不治身亡。至於詳細原因尚待後續解剖釐清死因。

初步了解，蔡女為保善宮信徒，昨晚19時至天府宮參加祈福儀式，結束後就在旁邊小吃攤用餐，沒想到不明原因突然腳軟昏倒。民眾向110報案後，通報救護車到場送醫急救，但急救後不治身亡。

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