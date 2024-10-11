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Intel發表首款Core Ultra桌上型AI PC處理器　10月下旬上市

記者蘇晟彥／綜合報導

英特爾（Intel）10日發表全新Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器產品陣容，專首款為桌上型電腦打造的AI PC，Intel Core Ultra 200S系列處理器將於2024年10月24日上市，透過線上、實體零售，以及OEM合作夥伴系統販售。

▼Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器將於10月底上市。（圖／英特爾提供）

▲▼ 。（圖／英特爾提供）

英特爾副總裁暨客戶端AI與技術行銷總經理Robert Hallock指出：「全新Intel Core Ultra 200S系列處理器實現了英特爾長期耕耘的目標，在大幅降低功耗的同時，保持絕佳遊戲效能，並提供領先的運算能力。我們透過NPU實現的全新AI遊戲和創作功能，以及運用英特爾持續成長的繪圖產品組合所提供的領先媒體效能，進而提供更低溫、更安靜的使用者體驗。」

憑藉最新的英特爾核心和效率創新技術，Intel Core Ultra 200S桌上型處理器實現顯著的功耗降低，在日常應用中4，功耗最多可降低58%；遊戲時最多則可降低165W系統功耗5。與前一代產品相比，這款全新處理器系列結合了更佳的效率與效能，單執行緒效能提升高達6%6，多執行緒效能則提升高達14%2。

藉由CPU、GPU和NPU支援完整的AI功能，桌上型電腦愛好者可以獲得內容創作及遊戲所需的人工智慧和強大效能，同時降低能耗。透過Intel Core Ultra 200S系列處理器，英特爾首次將AI PC帶給桌上型電腦愛好者，相較於市面上的旗艦型處理器7，在支援AI的創作者應用程式中，其效能最高可提升50%。全新推出的NPU能夠分擔AI功能的工作負載，例如釋放獨立GPU以提高遊戲幀率、顯著降低AI工作負載的功耗，以及遊戲時支援人臉和手勢追蹤等無障礙使用案例，同時對效能的影響降至最低。

全新Intel Core Ultra 200S系列處理器具備高達36 TOPS之平台效能，是英特爾首款且最佳的桌上型AI PC處理器。

．完整桌上型電腦解決方案：Intel Core Ultra 200S系列處理器在AI以及內容創作方面提供優異效能，並打造身臨其境的遊戲體驗。與市面上旗艦型處理器8相比，遊戲效能提升高達28%。
． 全新Intel® 800系列晶片組：Intel Core Ultra 200S系列處理器的全新Intel 800系列晶片組擴充平台相容性，提供高達24個PCIe 4.0通道、8個SATA 3.0連接埠，以及10個USB 3.2連接埠，使桌上型電腦愛好者能夠充分利用最新的連線、儲存和其他技術。
．超頻全面革新：Intel Core Ultra 200S系列處理器提供可精細控制的全新超頻功能，P-core和E-core的最大渦輪加速頻率的微調粒度達16.6 MHz。最新的記憶體控制器支援快速、全新的XMP和CUDIMM DDR5記憶體，每個DIMM最高可支援48 GB，總容量高達192GB，Intel Extreme Tuning Utility也開始支援一鍵超頻的強化功能。
．領先的連線能力：Intel Core Ultra 200S處理器配備20個CPU PCIe 5.0通道、4個CPU PCIe 4.0通道，並支援2個整合式ThunderboltTM 4連接埠、Wi-Fi 6E以及藍牙5.3。Intel® Killer™ Wi-Fi提供增強的無線效能，能夠透過應用程式優先進行自動偵測、頻寬分析與管理，以及Smart AP選擇與切換，實現流暢、身歷其境的線上遊戲體驗。
．多引擎安全（Multi-Engine Security）：Intel® Silicon Security Engine可協助維護機密資料與程式碼完整性，同時為嚴苛的AI工作負載維持高效能。

Intel Core Ultra 200S系列處理器將於2024年10月24日上市，透過線上、實體零售，以及OEM合作夥伴系統販售。

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