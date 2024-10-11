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超級愛國！花蓮婦隔3年再生國慶寶寶　醫護狂讚

▲陳姓媽媽在國慶日當天自然產下一名健康男嬰，體重3325克。（圖／門諾醫院提供，下同）

陳姓媽媽在國慶日當天自然產下一名健康男嬰，體重3325克。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雙十國慶日門諾醫院喜迎一名國慶寶寶！32歲的陳姓媽媽自然產下一名健康男嬰，體重3325克。巧合的是，三年前她也在國慶日生下了哥哥。兄弟倆不約而同選擇了同一天報到，讓醫護人員直呼：「這兩兄弟真是超級愛國！」

▲陳姓媽媽在國慶日當天自然產下一名健康男嬰，體重3325克。（圖／門諾醫院提供，下同）

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先生表示，看來國慶日不僅是全國歡慶的日子，現在更成為了全家人共同的特殊紀念日。

陳媽媽笑著說，原本第二胎的預產期是10月28日，對於這個日子她一度心情輕鬆，甚至還開玩笑地對肚子裡的寶寶說：「等哥哥過完生日再出來吧！」沒想到就在9日晚間，她開始出現陣痛，歷經幾個小時後，弟弟便選擇在10月10日中午正式與家人見面。夫妻倆驚訝地笑著說：「實在太不可思議了！感覺就像是他們已經約好了。」

▲陳姓媽媽在國慶日當天自然產下一名健康男嬰，體重3325克。（圖／門諾醫院提供，下同）

抱著剛出生的弟弟，夫妻倆洋溢著喜悅之情。
 
抱著剛出生的弟弟，夫妻倆洋溢著喜悅之情，先生更是溫柔地對太太說：「老婆，你辛苦了。」簡單的一句話，充滿著無限的感謝與愛意。先生表示，看來國慶日不僅是全國歡慶的日子，現在更成為了全家人共同的特殊紀念日，以後可以好好大肆慶祝一番。阿公阿嬤和其他家人也趕來醫院，迫不及待地迎接這位新成員，現場充滿了歡樂與溫馨。
 
門諾醫院婦產科的主治醫師陳萱表示，這次的生產過程十分順利，母子均安，醫護人員都為這個家庭感到高興與祝福。尤其，在這特別的日子裡，一家竟然迎來兩個國慶寶寶實在是難得一見的巧合，真的是國家與家庭的雙重喜事。

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