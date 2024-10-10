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研究：感染新冠肺炎3年內　心臟病、中風致死機率仍高

▲心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究顯示，感染Covid-19後3年內，患者突發心臟病的風險仍高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一項新的大型研究顯示，Covid-19可能在感染後長達3年內仍是引發心臟病和中風的巨大風險因素。

綜合外電報導，該研究於9日發表在醫學期刊《動脈硬化、血栓與血管生物學》（Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology），研究基於英國生物資料庫（UK Biobank）中約25萬人的醫療紀錄。

研究人員在該資料集中，發現超過1.1萬人在2020年有Covid-19檢測陽性的記錄，其中近3000人曾因感染住院。他們將這些人與22萬多名同樣在這段時間內無Covid-19感染紀錄的人進行比較。

研究發現，2020年感染Covid-19的人，在感染後的近三年內，罹患重大心臟事件（如心臟病發作或中風）或死亡的風險是未感染者的兩倍。如果患者曾因感染住院，表明病情更為嚴重，發生重大心臟事件的風險比無Covid-19感染紀錄的人高出三倍以上。

更令人擔憂的是，對於需要住院的Covid-19患者，該病毒的風險與糖尿病或周邊動脈阻塞疾病（PAD）等已知心血管風險因素同等嚴重。

根據一項估算，從2020年5月至2021年4月間，超過350萬美國人因Covid-19住院。研究發現，感染引起的心臟風險並未隨時間減弱。

克利夫蘭診所心血管與代謝科學部門主任、研究作者哈森（Dr. Stanley Hazen）表示：「這種風險沒有任何減弱的跡象，這其實是研究中更有趣且令人驚訝的發現之一。」

明尼蘇達州羅徹斯特梅奧診所的心臟科醫師貝斯特（Dr. Patricia Best）補充道，這項發現顯示Covid-19與其他感染有很大不同。她解釋：「我們已經知道感染會增加心臟病發作的風險，無論是流感還是其他細菌或病毒感染，這都會增加風險。但這些風險通常會在感染後很快消退。然而，Covid-19的影響非常巨大，這顯示出它與其他感染不同的地方。」

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