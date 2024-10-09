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獨／朱凱翔醉譙計程車運將拒和解　出庭軟化賠1萬全因「法官比我誠懇」

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴朱凱翔去年（2023年）酒後偕妻吳宇舒搭計程車，到家卻因故譙運將5字經粗話，被控涉犯公然侮辱罪嫌，台北地院今（9日）開庭勸諭雙方調解，朱原本堅持當時無旁人在場聽聞，但經不起法官「態度比我還要誠懇」，當庭支付1萬元賠償運將達成和解撤告，2人並在記者鏡頭前握手言和，法官感謝雙方「幫法院節省司法資源」，本案將做不受理判決。

▲▼政論名嘴朱凱翔（右）搭多元計程車醉譙運將白勝文（左、須匿名），涉犯公然侮辱罪嫌，9日到台北地院出庭經法官促成和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲政論名嘴朱凱翔（右）搭多元計程車醉譙運將（左），被控涉犯公然侮辱罪嫌，9日在北院法官促成下和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

本案發生於去年10月8日，朱凱翔參加聚會後帶著醉意，當晚8點多和妻子吳宇舒搭乘多元計程車，回到新北市新店區住處，吳宇舒付錢下車，朱要白姓運將繼續載他去桃園，白男以多元計程車無法跳錶計程收費、須透過向公司叫車等候派遣為由婉拒。

朱凱翔聞言暴怒，臭譙白男台語5字經粗話、要白男「站出來」等語，雙方起爭執、鬧進警局，白男堅持提告，朱被送辦後經檢方起訴涉犯公然侮辱罪嫌，雙方試行調解破局。

法官今下午開庭，問朱凱翔為何不願調解、莫非嫌白男求償1萬元太貴。朱說不在意金錢，他就是不想跟對方談、只願意接受法院判決。朱承認有罵白男粗話、確實足以貶損對方社會評價，但堅稱當下沒有旁人在場聽聞、包括他太太也不在，他更非意圖公然侮辱而開罵。

法官解釋公然侮辱罪的「公然」，不以有他人在場為必要，而是只要有不特定人「得」、「可能可以」共見共聞就構成，「有沒有加1個『得』字，是有差別的」。

見朱凱翔仍沒鬆動，法官表明勘驗事發當時影片，「你的情緒好像突然爆開，沒預兆就說出這些話」、「情緒轉折好大」、「老實說，如果你突然在法庭這樣子，我也會嚇到」、「我看你也不是這樣的人啊」、「我覺得當下你不是有點醉，而是很醉」。

▲▼政論名嘴朱凱翔（右）搭多元計程車醉譙運將白勝文（左、須匿名），涉犯公然侮辱罪嫌，9日到台北地院出庭經法官促成和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲政論名嘴朱凱翔（右）搭多元計程車醉譙運將（左）握手言和。（圖／記者黃哲民攝）

法官接著勸說白男「你應該是很有駕駛經驗的多元計程車司機，見過各式各樣的乘客吧」、「我知道你拒載理由，並沒不合理啊，我知道你沒有跳錶，沒法確定載他去桃園要收多少錢」、「我不是當事人，不能百分之百同理，但我可以理解當下你們2個人的狀況」。

朱凱翔經不起法官勸說，承認當時喝醉脾氣大，但法官「態度比我還要誠懇」，他問白男願不願意再調解、什麼條件他都答應，白男說只要1萬元補貼跑法院的車馬費，因為「計程車司機就是靠時間賺錢」。

法官打鐵趁熱，當庭為雙方草擬和解筆錄，朱凱翔短暫離庭去ATM領1萬元現金，當庭捧交白男，輕聲說「不好意思，我的錯！」白回以微笑並握手，簽完撤告狀，法官感謝雙方「幫法院節省司法資源」、本件將做不受理判決，法官提醒白男不能再提出民事求償。

最終，朱與白離開法院時，在記者鏡頭前2度握手言和，朱還遠遠揮手喊著白男名字說「掰掰」。

 
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