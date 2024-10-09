失戀妹「激戰狂喊1句」他更賣力...退房崩潰！慘被當按摩棒

▲與暗戀對象激戰完，對方態度變得超冷淡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我是不是被當按摩棒了？」一名網友哀喊，最近得知心儀的對象失戀，於是兩人約出去喝酒聊心事，也順利去摩鐵滾床，纏綿過程中，對方還叫著前任的名字，不能輸的原PO反而更賣力擺動，本以為關係會更進一步發展，豈料女方反而冷漠不理，令原PO崩潰求解該怎麼辦？

一名網友在Dcard表示，他暗戀一位女生許久，得知最近對方失戀，兩人也順利約出去喝酒解悶，劇情進展甚至一如原PO所願，「後來就去開房間上床。」

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結果纏綿過程中，女生卻喊著前男友名字，原PO曝當時情境，「我就更用力地做，比平常還多次也更久」，但隔天退房時，原PO卻驚覺不對勁，「覺得超級空虛的！」

對於那一夜肉搏戰，女方卻不願再提起，甚至態度比以前更冷淡，反差的舉止讓原PO崩潰又傻眼，因此求問大家看法，「我是不是被當按摩棒了？」

底下網友熱議，「她有需求，你有想要，你情我願下還會在意這些嗎？如果真的在意的話，就別出去了，不然只是多難過而已，剛失戀還想著別人很正常吧」、「按摩棒又如何？吃過就好，各自自由」、「感覺是表現不如意才會冷掉，趕緊抽離，表現及格早就當砲友了」、「想多了，這只是一個各取所需的陪伴而已，難不成要叫她對你負責嗎」、「應該常常安慰她」、「她的按摩棒，你的飛機杯」、「只能說...她只是想找個人代替對方，而你就是那個代替品，在她心裡，你就只是個替代品」。