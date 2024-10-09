台中鷺鷥林4鯨豚擱淺！1亡1待救援　2小虎鯨送基隆收容擇日野放　

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

有3隻小虎鯨、1隻瓜頭鯨，昨（8）日集體擱淺台中大安鷺鷥林，救援團隊到場後將2隻小虎鯨送至基隆海之生鯨豚救傷站收容，後續根據健康狀況安排野放；另1隻小虎鯨無生存機會已進行人道處置；另1隻瓜頭鯨，先行放棄救援工作，待天色及海象佳時救援小組將持續追蹤。

▲台中大安鷺鷥林有活體鯨豚擱淺，2隻小虎鯨送至基隆海之生鯨豚救傷站收容。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

台中大安鷺鷥林昨（8）日下午4點35分，有民眾發現3隻小虎鯨加上1隻瓜頭鯨集體擱淺，海巡署及中華鯨豚協會等組成之海保救援團隊抵達後，依4隻動物個體的狀況，分別將2隻小虎鯨後送至基隆海之生鯨豚救傷站收容；擱淺現場另1隻小虎鯨，因個體虛弱、消瘦且體表有癒合不良的病灶，經獸醫評估無救援機會，故於現場執行人道處置。





而另1隻瓜頭鯨，在受到潮汐與地形的影響下，瓜頭鯨的周邊快速被潮水覆蓋，加上視線不良，評估有危及人員安全的可能，故現場判斷放棄救援工作及相關處置，待天色及海象佳時救援小組將持續追蹤。

基隆市政府產業發展處指出，後送至基隆的2隻小虎鯨，於今（9）日凌晨4點半送抵八斗子岸置中心，醫療團隊初步評估這2隻小虎鯨有野放的機會，目前評估10月10日上午北部海域海況可達野放條件，但還需進行完整的觸診、氣孔抹片檢驗、血液檢驗、詳細超音波檢驗等，以評估2隻小虎鯨是否能有野放的機會。後續將視動物健康狀況檢查結果及海象狀況，另行安排野放。