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北海道船難26死　觀光船公司社長遭起訴

▲▼北海道船難至少11死，社長土下座下跪道歉10秒。（圖／路透）

▲社長事發後曾下跪道歉。（圖／路透社）

記者黃聖庭／綜合報導

北海道知床半島海域於2022年4月23日發生一起船難，觀光船「KAZU I」沉沒造成全員26人罹難（20人確認死亡、6人仍失蹤），釧路地方檢察廳於今年10月9日以業務過失致死罪起訴觀光船公司社長。

根據NHK報導，被起訴的是經營觀光船KAZU I的公司社長桂田精一，現年61歲；針對未參與船隻操控的經營者承擔刑事責任，這種案例相當罕見。

當時KAZU I載著1名船長、1名船員，24名遊客年齡介於10歲到70幾歲，分別來自北海道和九州地區等9縣，上午10時出發遊覽時間約3小時，但時間到了卻遲遲未返港。船長於下午1時18分通報求救，指出船頭進水、船身開始傾斜，但以為時已晚。17名死者遺體先後在知床海域、岸邊尋獲，3名死者遺體漂流至俄羅斯，目前仍有6人下落不明。

有同行船長指出，當天他發現KAZU I船身有一道裂痕，因此馬上告知船長，怎知對方卻執意出海。此外，也有消息指出，當天海象不佳，有多艘漁船都在上午臨時返港，但KAZU I卻沒有返航。

調查也指出，桂田身為管理者，但在觀光船出航後，一次也沒有與船隻進行聯絡，並且忽視定期安全檢查。桂田則辯稱，決定是否返航應該由船長來判斷。
 

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