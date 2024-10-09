尾隨猛推24歲妹害「臉撞地」爆血！累犯惡男抓到了　犯案動機曝光

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市松山區南京東路五段307號前8日上午發生一起事件！一名24歲林女在公車上無故遭一名男子辱罵，她無奈下車，卻遭該男尾隨並從後方猛力推倒，害她臉部猛撞地面口鼻出血，男子落網了，犯案動機疑似為聽到林女重複開啟化妝盒的聲音心生不滿。

▲林女搭公車無端遭男子辱罵並推倒送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步調查，24歲林女8日上午從基隆要搭首都客運到北市上班，在車上因不明原因遭一名男子不斷辱罵，她自認倒楣按鈴下車，不料，該男竟尾隨其下車，並從後方猛力將林女推倒，導致林女頭、臉猛撞在地，她口鼻流血躺地送醫，下午出院。

▲推倒24歲林女害臉著地口鼻出血，惡男落網了。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方隨即成立專案小組偵辦，經調閱附近監視器畫面發現，該男犯案後隨即搭公車逃逸，並轉乘捷運離開，最後在半天內順利將人逮捕歸案。據了解，該名郝姓男子家住基隆市中正區，事發當時疑似因在公車上聽到林女重複開啟化妝盒的聲音心生不滿，雙方發生口角，他心有不甘因此出手。

據悉，郝男至少有3次前科，曾在捷運忠孝敦化站、忠孝新生站、板橋站出手傷人，專挑弱小對象咆哮、動手。警方將依照刑法傷害、公然侮辱等罪偵辦，另外，為避免郝男再度傷人，亦將其送醫強制治療。