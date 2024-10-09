國1銅鑼段驚見「血滴子輪胎」　轎車閃不過...慘被撞凹一大片

▲國道1號銅鑼路段7日深夜發生大貨車輪胎掉落，砸中路過轎車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

一名女網友在「Threads」發文，指7日深夜行駛國道1號銅鑼交流道附近路段，一顆大貨車輪胎，宛如「血滴子」般高速往後方高速彈跳，才買半年的新車閃避不及，左側車身被輪胎撞上，還好人沒有受傷。國道第二大隊警方今天（9日）表示，正追查肇事大貨車中。

女網友將輪胎砸中轎車的影片po上網，指她7日深夜23時56分許，開車行經國1號南下138公里、銅鑼交流道附近時，前方突然有一顆大貨車的輪胎，自內車道彈到中線，由於速度實在太快，她閃避不及，「差點被收掉，難道這就是逢九必衰嗎」？

女網友說，新車剛牽半年多，當晚已向國道警察報案，但尚未查到掉落輪胎的車輛，希望能透過脆友的力量，請脆友救救車主的錢包。

行車紀錄器影像中，女網友轎車的右前方外線車道，一輛貨櫃車閃著雙黃燈，有網友猜測脫落的輪胎可能是該輛貨櫃車的；不過，警方指貨櫃車並非輪胎掉落肇事車輛，單純好意提醒後方車輛，才會打雙黃燈警示。

警方今天（9日）表示，當晚已接獲並受理該事故報案，一輛馬自達3轎車遭脫落的大貨車輪胎撞擊，前保險桿及車頭有凹損，沒有人員受傷，肇事車輛尚在追查中，將依道路交通管理處罰條例第30條之1規定，駕駛人駕車時，如車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，依法可處以1000元以上6000元以下罰鍰。

警方呼籲，用路人應定期保養維護及上路前檢查車輛，如車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，因而致人受傷時，還要吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者，將吊銷駕駛執照。