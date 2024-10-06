汐五高架3車追撞畫面曝　一家3口「繫安全帶+兒童座椅」僅輕傷

▲6日下午汐五高架北上車道發生3車追撞車禍造成3人送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

國道1號汐五高架道北向25公里台北路段，6日下午3時許有3部汽車發生追撞事故，國道警察局獲報後，立即調派警車到場處理，警方同步通知高公局交控中心及119派消防車、救護車，這起車禍造成3名車內乘客受傷，警消立即將傷者送醫，所幸就醫後無大礙。

根據警方調查，49歲陳姓男子當時駕駛小客貨車行駛於國道1號汐五高架道北向25公里台北路段內側車道，疑似未保持安全距離碰撞前方37歲陳男駕駛的小客車，導致陳男車輛翻滾後停在內側車道。





陳男小客貨車追撞前方車輛後，再擦撞行駛外側車道厲男（31歲）駕駛的的小客車，肇事陳男駕駛小客貨車發生車禍時，車上35歲妻子及4歲的兒子均有繫上安全帶及使用兒童安全座椅，陳男僅頭部挫傷，妻子腿部擦挫傷，兒子頭部擦傷，送醫後均無生命危險。

國道警方事發後對各車駕駛人酒測，酒測值均為零，事故現場於15時43分完全排除恢復通車，詳細的肇事原因有待進步釐清。警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，以維行車安全。

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