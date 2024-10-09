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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫柯文哲喊冤？　徐永明深夜突發5文：文燦拿錢沒事、沒拿錢的有事

▲▼時代力量召開「面對港府國安惡法，你我都是李明哲」記者會，徐永明,劉仕傑,台灣守護民主平台理事宋承恩出席。（圖／時代力量提供）

▲前時代力量主席徐永明。（圖／時代力量提供）

記者郭運興／台北報導

前時代力量前立委徐永明，涉入前太流董座李恆隆行賄立委案（SOGO案），一審遭判處7年4月徒刑，褫奪公權3年，因此淡出政壇。但徐永明卻在昨（8日）發出多篇貼文，內容提及「金流不重要‧拿錢最久最多的不起訴」、「文燦拿錢沒事、沒拿錢的有事」、「賴總統不要重蹈覆轍」等。似乎是對時事有感而發，卻也讓網友質疑是否在為民眾黨主席柯文哲喊冤，紛紛留言表示「下一步加入民眾黨」。

徐永明深夜突然發出5篇貼文，他提到「一毛錢沒拿、一毛錢沒要，要大家不要再以訛傳訛」、「金流不重要‧拿錢最久最多的不起訴」、「蔡總統，您欠台灣人民的就是司法改革」。最後他更表示，「文燦拿錢沒事、沒拿錢的有事」、「賴總統不要重蹈覆轍」。

貼文一出，吸引大批網友質疑，是否在為同樣深陷弊案的民眾黨主席柯文哲喊冤，紛紛留言表示「你很適合民眾黨ㄟ」、「不要學那個阿北，以為賴清德在監視器的另一頭看著你」、「下一步加入民眾黨」、「你加入民眾黨吧，以你的判刑，你在黨內算是無罪等級」、「要加入民眾黨了嗎」？

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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