國民黨「涉貪政二代」黑歷史起底　雙重國籍、找人頂罪

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黃紹庭黑歷史起底　雙重國籍、找人頂罪

黃紹庭曾因雙重國籍遭撤銷議員資格，且因肇事逃逸吃上官司，如今再添貪汙醜聞，自毀政治前途。（翻攝黃紹庭臉書）

▲黃紹庭曾因雙重國籍遭撤銷議員資格，且因肇事逃逸吃上官司，如今再添貪汙醜聞，自毀政治前途。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市議員因詐領助理費遭檢調偵辦早有前例可循，現任議員曾麗燕曾被檢舉虛報人頭助理名單，或低薪高報助理薪資等方式詐領助理費，檢方認定涉犯貪汙罪，共詐領1,330萬元助理費起訴，一審判曾麗燕12年，尚未定讞。另外，國民黨前高市議員陳粹鑾也涉嫌指示女兒、現任議員鄭安秝製作不實助理名冊詐領449萬元助理費，高雄地院依貪汙等罪判陳粹鑾10年5月有期徒刑。

另一位四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，檢方指控她虛報親友人頭及以少報多，嘉義地院以貪汙罪判她10年6月，並沒收不法所得431萬元。上個月台南高分院開庭，戴寧聲淚俱下改口認罪，與一審態度大轉變，依照實務見解，除非認罪且繳回犯罪所得才有機會獲得輕判，戴寧的態度也被解讀為爭取輕判。＼黃紹庭（左）出身政治世家，其父黃芳仁（右）也曾任議員，如今家族涉弊恐牽動地方政治版圖。（翻攝高雄市議會官網）

▲黃紹庭（左）出身政治世家，其父黃芳仁（右）也曾任議員，如今家族涉弊恐牽動地方政治版圖。

今年54歲的黃紹庭，政治世家出身，父親黃芳仁也曾擔任多屆高雄市議員，他大學畢業後，赴美攻讀南加州大學電機工程碩士，曾任台積電駐美國技術經理，2006年返台參選高雄市議員，由於形象清新加上地方實力雄厚，初入政壇即高票當選，詎料，2008年被檢舉具有美國籍，因雙重國籍問題，遭中選會撤銷市議員資格。

檢調查出黃紹庭（左）詐領助理費，黃妻（右）帳戶每月收到3、4萬元薪資，由於他的妻子常住美國，恐成下波約談對象。（翻攝黃紹庭臉書）

▲檢調查出黃紹庭（左）詐領助理費，黃妻（右）帳戶每月收到3、4萬元薪資，由於他的妻子常住美國，恐成下波約談對象。

他放棄美籍後，2年後捲土重來參選，卻又爆出開車撞到機車肇事逃逸，且找助理頂罪，因此被判刑6個月，該次市議員選舉仍落選。不過，他從2014年起，連續3屆都順利當選高雄第八選區（苓雅區、新興區、前金區）市議員，兼任高雄市議會國民黨團書記長，近來還出任國民黨中常委，顯見政壇實力不容輕忽。 由於黃紹庭的妻小長年定居美國，且在海外有不動產，加上他曾因工作取得美國籍，法官認定黃具有逃亡國外的生活經驗、人脈、經濟條件，加上全案仍有多名公費助理尚未到案，助理回捐費用如何運用也有待釐清，因此裁定羈押禁見獲准。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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