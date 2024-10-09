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名醫是渣男！小三「氧氣女神」泡湯照挑釁　網紅妻遭折磨10年亡

圖、文／CTWANT

員榮醫院國際醫療部主任黎雨青（47歲），憑藉帥氣外表和醫生形象而多次上《全民星功略》、《命運好好玩》等知名節目，更營造照看蕭姓病妻和體貼顧家的好丈夫人設，但他早已外遇網紅營養師陳嫚羚（37歲）超過10年，陳嫚羚多次發送2人鹹濕合照挑釁元配，蕭女在長期精神壓力下，原本的免疫性疾病幾度惡化，最終於9月病逝，其親友忍無可忍，希望能說出真相。 

網紅醫師黎雨青與網紅營養師陳嫚羚外遇多年，2人多次參加同場活動並留下同框合照。（圖／翻攝東森電視-全民星攻略臉書）

▲網紅醫師黎雨青與網紅營養師陳嫚羚外遇多年，2人多次參加同場活動並留下同框合照。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊調查，黎雨青是國防醫學院醫學系畢業，後又考上中國醫藥大學醫管所並取得碩士學位，他在大學期間透過聯誼認識當時年僅19歲的蕭女，蕭女出身音樂世家，自己也透過優異琴技進入音樂系，高雅氣質和優異家世讓黎雨青對蕭女展開熱烈追求，2人順利地從校園到婚紗，這卻是蕭女夢魘的開始。

「大家聽到醫生都對他印象滿好的，元配家裡也很照顧黎雨青，還買房子給他們住。」蕭女親友恩恩（化名）回憶，蕭女研究所畢業後，黎雨青便迫不及待地求婚，2人2005年在親友的祝福下步入禮堂，女方家裡為了讓小倆口能安身立命，還配合黎的工作地點，在台中幫付頭期款購置婚房，甜蜜的婚姻卻僅維持短短數年就變調。

黎雨青與蕭姓妻子從大學時就認識，蕭女陪著他從窮學生到如今的大網紅，黎卻結婚沒幾年就外遇。（圖／讀者提供）

▲黎雨青與蕭姓妻子從大學時就認識，蕭女陪著他從窮學生到如今的大網紅，黎卻結婚沒幾年就外遇。

恩恩說，蕭女在婚前就罹患免疫性疾病，身上的軟骨會漸受侵蝕，只能服藥控制病情，也因長期服用類固醇而無法生育，蕭女一度因此打退堂鼓不願結婚，黎雨青則信誓旦旦，承諾自己會對她不離不棄、百般呵護，蕭這才點頭走上紅毯，昔日的保證言猶在耳，蕭女的付出卻換來無情背叛。

2014年，蕭女發現已在家醫科任職的丈夫，送花給當時還是藥廠業務的陳嫚羚，蕭女起初沒有太放在心上，直到陳嫚羚「侵門踏戶」，多次發送訊息和鹹濕照片挑釁，這段婚外情才曝光，黎雨青的態度則讓蕭女徹底寒心。

「黎說他兩邊都放不下，又不願意離婚，蕭的狀況也因此越來越差。」恩恩說，蕭女數度要求黎與陳嫚羚斷絕關係，黎則始終優柔寡斷，稱陳會以死相逼、無法分手，蕭曾投入數百萬元支持其事業，因而要求黎支付600萬元贍養費後結束婚姻，黎則不願付錢，也不願意離婚，3人的感情僵持不下，黎雨青和陳嫚羚的畸戀也因而維持超過10年。

黎雨青與陳嫚羚婚外情超過10年，陳更曾傳泡湯照片挑釁蕭姓正宮，導致蕭女身心俱疲。（圖／讀者提供）

▲黎雨青與陳嫚羚婚外情超過10年，陳更曾傳泡湯照片挑釁蕭姓正宮，導致蕭女身心俱疲。

在10年時間中，陳嫚羚考上營養師，化身為「氧氣女神」嫚嫚營養師，除多次上節目外，保養品和營養食品等各種代言更是接到手軟，陳嫚羚的氣焰也因而越發囂張，在黎雨青與妻子出國遊玩時傳訊息辱罵渣男，不時還會用言語激怒元配，長期的精神壓力也使蕭的病情每況愈下。

「蕭的某一次嚴重發病，就是在她知道這段外遇的時候。」恩恩提到，蕭要面對枕邊人的不忠與第三者小人得志的嘴臉，又因害怕父母擔心而不願將自己的委屈告知雙親，心力交瘁則讓她的免疫疾病越發失控，身為音樂老師的她因病失聰，得裝上助聽器才能授課，而她在2024年早早退休，原想著離開校園能享受生命的美好時光，卻在9月因突發性腦溢血而身亡。

黎雨青在妻子的告別式上悲傷痛哭，看在蕭女親友眼中卻只覺諷刺。（圖／讀者提供）

▲黎雨青在妻子的告別式上悲傷痛哭，看在蕭女親友眼中卻只覺諷刺。

「黎雨青在告別式的時候哭得很慘，我真的不知道他有什麼臉哭。」恩恩說，蕭的父母至今都還不知道女婿外遇，黎雨青在妻子的葬禮上悲傷落淚，將失去摯愛的痛苦表現得活靈活現，在知情人看來卻是無比諷刺，因而希望說出真相，讓世人知道黎雨青與陳嫚羚的真面目。

針對本刊的查詢，黎雨青表示，此事已是將近10年前發生，而如今妻子病逝，不知有心人士為何要就此事做文章，也再次對家屬造成傷害。此外，記者致電陳嫚羚經紀人遭拒接，另再發送簡訊致經紀人和陳嫚羚粉絲團，但至截稿前均未得到回應。

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