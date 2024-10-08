人夫車震女業務「衛生紙團露餡」　她挨告反咬：正宮逼簽本票

▲人夫車震女業務，事後在後座留下沾有精液的衛生紙團，遭正宮抓包提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台中報導

台中某教育發展協會林姓理事長出軌蔡姓人妻業務，2人在車上激戰後留下沾有精液的衛生紙團，被林男妻子抓包外遇鐵證，林妻憤而要蔡女簽下保證契約及500萬元本票，承諾不再聯繫，但遭蔡女拒絕並表示只願賠償10萬元，氣得林妻一狀告上法院。台中地院審理後，判蔡女應賠償35萬元，可上訴。

判決指出，林男和蔡女2022年分別擔任某教育發展協會總執行長及總公關長，公私聚會頻繁，2人出席活動時經常比肩而坐且互動親密，高調到連旁人都看不下去，跑去向正宮告狀，林男因此和老婆多次爭吵。

2022年3月24日，林妻在林男車輛後座發現沾有體液的衛生紙團，質問後林男原先辯稱是自慰後忘記丟掉，後來才坦承是與蔡女車震後擦拭下體的衛生紙，還向妻子攤牌與蔡女共發生過5次性行為。

林妻主張，她曾上門找小三理論，希望蔡女簽下切結書保證不再與林男聯絡，起初蔡女表示願意簽保證契約，但事後雙方未能達成共識，且在協商過程中，蔡女不但毫無悔意，更以恐嚇的語氣警告她，且仍與林男藕斷絲連，憤而對蔡女提告求償44萬5390元。

對此，蔡女否認介入林男婚姻，辯稱她與林男是正常往來，2人本來就沒有私下聯繫，但林妻卻不願意相信她，還不斷逼迫、騷擾她及丈夫，甚至要求她簽下500萬元鉅額本票，她因考量林妻情緒激動，才處處忍讓。

台中地院勘驗林妻與蔡女對話錄音，當時林妻質問蔡「你跟我的老公外遇，你和我的老公上床、車震、無套內射，請問妳有問過我的意願嗎？」、「妳老公比我更早知道，也知道你們發生多次性行為」、「我真的沒想到我老公外遇的對象會是妳」，蔡均未爭執，僅表示擔心牽扯到財產問題不願另外簽立本票，認定蔡女與林男已逾男女一般交誼分際，審酌蔡女目前擔任保險業務，月薪8萬，判決蔡女應賠償35萬元，全案可上訴。