「女友」骨折沒錢手術　台中男奔超商ATM匯5萬...還好不會操作

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲韓姓男子在網路結識暱稱「莎莎」的女子，雙方聊了幾個月，聊出感情，某天「莎莎」突然車禍骨折，還拍了X光片為證，韓男擔心得要命，急奔ATM要匯手上僅有的5萬元作為開刀費，還好不會操作求助店員，被騙過程得以曝光。

▲網路「女友」骨折沒錢手術，台中瘖啞男急奔ATM匯5萬，還好不會操作。（圖／民眾提供，下同）

台中警察局霧峰分局大里分駐所警員沈志軒、白書瑄，日前接獲統一超商大里杙門市店員報案有人遭騙，經趕往得知，韓男是瘖啞人士，警方全程以紙筆溝通，這才釐清經過，韓男與「莎莎」認識數月，從未見過面，卻互稱老公、老婆，某日，「莎莎」車禍骨折，開始哭訴沒錢開刀，有想過拿房子抵押，但父母親該住哪裡？

韓男心生憐愛，馬上衝到超商ATM要匯出帳戶內僅有的5萬元，但因為不會操作，店員起疑報警，全案才曝光，員警檢視聊天內容，一眼就識破是典型詐騙手法，透過筆談阻止韓男匯款。

大里分駐所所長林春發對於機警的店員深表謝意及讚賞，並表示平時與轄內金融機構、超商密切交流，共阻防詐高牆，是守護民眾財產的最後一道防線，也透露已與轄內金融機構、超商攜手攔阻多起詐騙案件，共同宣示打擊詐騙的決心。