Line「9年神推播服務」宣告關閉　網推2免費替代神器

記者蘇晟彥／綜合報導

Line官方在近日宣布，LINE Notify將在明年 3月31日結束服務，主要原因是「為能提供更優質的服務，並將經營資源集中於後續的類似商品服務」，同時給出替代方案。但其實在消息傳出前就有不少店家、使用者紛紛出逃，目前最推薦Telegeam及Discord兩個平台，特別是Discord讓不少使用者大讚「還可以依照身分組推播，超方便！」

LINE官方宣布，LINE Notify自2016年9月推出以來，一直致力於為開發者提供服務。為能提供更優質的服務，並將經營資源集中於後續的類似商品服務，決定於2025年3月31日結束本服務。對於長期以來支持並使用LINE作為通知連動服務的所有用戶深表感謝，同時表示若用戶仍需使用LINE向用戶傳送通知的商品服務，建議可改用功能更豐富的Messaging API。

對此，LINE Notify除了個人使用外，常用在中小店家向消費者推送免費消費相關訊息，對於使用量不大的用戶來說，是非常方便的工具。但其實消息在日前就已經傳出，不少店家都找好下一個管道與消費者溝通，目前最推薦的是Telegeam及Discord兩個平台，兩個平台都各有特色，但近期Discord的使用者不斷增加，除了電競、遊戲圈非常常使用外，更因為Discord伺服器架設容易，也能依照各種身分組進行不同訊息推播受到青睞。