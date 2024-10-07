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女大生帶男友見家長　媽嫌「身高太矮」勸分手：沒男子氣概

女大生帶男友見家長　媽嫌「身高太矮」勸分手：沒男子氣概

▲ 女大生帶男友見家長，結果媽媽認為身高太矮要求分手。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

身高是很多人的擇偶條件之一，甚至長輩們也很介意。一名女大生抱怨，前陣子帶男友和媽媽吃飯，2人聊得很來，但媽媽認為男友太矮，沒有達到標準，因此要求她分手。

原PO在《Dcard》論壇提到，她和男友都是大學三年級，已經交往1年半，因為是第1任男友，打算讓家人認識一下，前陣子她帶男友和媽媽見面，一起去餐廳吃飯，聊天的氣氛都不錯，男友舉止也合宜，唯有一點媽媽不滿意，那就是男友的身高。

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原PO解釋，她和男友都是165公分，媽媽覺得不夠高，認為太矮沒有男子氣概和決策力，沒辦法保護她。對比家中成年的男性，每個都有180公分，因此直接要求分手，三天兩頭就問「分手了沒」，媽媽甚至沒有讓爸爸知道，也是身高的原因，至今已經2個多月。

原PO無奈，她一直知道家中觀念很傳統，但沒想到還會聽到如此物化男性和女性的說詞，讓她覺得很荒謬，也感到憤怒又難過，不知道該如何解決，最後更強調：「男友對我很好，目前完全不考慮分手！」

貼文曝光後，引發一陣討論，不少網友認為可能有其他問題，「他應該有其他不只身高的缺點吧」、「肯定是不夠有錢！富二代你媽應該就閉嘴了」、「會不會重點不是身高太矮而是有其他問題」，也有人建議只能多和家人溝通。

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