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空中巨響柴犬「黑皮」嚇到逃家　桃園警民聯手搜尋...草叢找到牠

▲柴犬受驚嚇逃離住家，警民漏夜尋獲。（圖／龜山警分局提供）

▲柴犬受驚嚇逃離住家，警民漏夜尋獲。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市42歲翁姓男子飼養小柴犬「黑皮」因天空突然一聲莫名巨響，受驚嚇逃出家門，四處尋找不著後求助警方，員警協助調閱監視器，查出黑皮出現在忠義路一段旁出沒，立即前往該處尋找，果然在今天凌晨在草叢處找到，讓黑皮與狗主人翁男家人順利在派出所相聚，女主人則緊緊抱住「黑皮」，同時也感謝員警漏夜幫忙尋找。

▲▼主人與柴犬相見歡，失而復得緊緊相依。（圖／龜山警分局提供）

▲▼主人與柴犬相見歡，失而復得緊緊相依。（圖／龜山警分局提供）

▲▼主人與柴犬相見歡，失而復得緊緊相依。（圖／龜山警分局提供）

昨日23時民眾翁姓男子心急如焚至龜山派出所報案，稱狗兒子「黑皮」在下午被不明巨大聲響驚嚇，暴衝出龜山區光安街的住家後不知去向，親友們四處尋找有民眾說曾在楓樹國小看見一隻柴犬在逗留，但是在周遭找尋近4小時未果，求助警方。

警員張士文了解後，積極協助調閱沿線監視器畫面，發現「黑皮」傍晚曾出現在龜山區忠義路一段馬路上四處亂竄，張員自己也是愛狗人，擔心黑皮遭來往車輛路殺，雖然已是凌晨仍然趕赴忠義路附近尋找，皇天不負有心人，在忠義路一段56號對面路邊草叢中順利尋獲「黑皮」，順利帶回派出所安置，並通知翁男至派出所領回。

「黑皮」見主人欣喜若狂搖擺尾巴奔向翁男撒嬌，女主人抱住「黑皮」非常開心失而復得，非常感謝警員連夜大力協助。

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