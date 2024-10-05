涉貪遭判刑7年半！前新北議員陳科名入監後聲請再議　遭駁回確定

▲民進黨前新北市議員陳科名。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

前民進黨新北市議員陳科名收賄20萬元以助業者處理違建，被判刑7年6月定讞。陳科名入監後提出民間測謊鑑定書向高院聲請再審遭駁回。陳科名提起抗告，日前被最高法院駁回確定。

判決指出，許姓業者在新北市樹林區的鐵皮廠房，被新北市政府違章建築拆除大隊認定為違建，要求在民國106年5月9日前自行拆除，許男因此向陳科名陳情，陳科名則索賄新台幣20萬元作為協助費用。

陳科名隨後出席拆除大隊召開的協調會，為許男的違建進行關切，經協調後以「拆新留舊」的方式處理。另外，陳科名還指示助理與拆除大隊現場會勘，關切拆除時間、範圍與結案標準，使許男延至同年9月才自行拆除部分違建。

一審新北地方法院及二審台灣高等法院均認定陳科名罪證明確，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑7年6月。經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

陳科名入監服刑後，以有新證據為由向台灣高等法院聲請再審遭駁回；陳科名不服，向最高法院提起抗告。

陳科名主張，依據民間測謊公司的鑑定報告，他在測謊時對索賄問題無不實反應，且許姓業者的供述前後矛盾，請求開啟再審。

最高法院認為，測謊鑑定不具全然準確性，證據價值甚低，陳科名所提鑑定報告不足以動搖原確定判決事實的認定，因此駁回抗告確定。