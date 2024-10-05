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爽吃整隻烤雞！21風味館「香草烤雞餐下殺69折」限時27天開跑

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館香草烤雞分享餐下殺69折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶周年慶！人氣連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出最新優惠，爽吃招牌香草烤雞分享餐下殺69折，即日起至10月31日限時27天開跑。

21風味館即日起至10月31日推「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，內含整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元。香草烤雞是使用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，烤雞專屬辣醬則是把雞汁、奶油加進大蒜、洋蔥、黑胡椒、紅辣椒細細熬煮而成，口感微辣。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另，漢堡王至12月31日前也推「歲末犒賞優惠券」，一共網羅6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼收超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

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