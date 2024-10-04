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社會 社會焦點 保障人權

醫院大火死者解剖結果曝光！呼吸道根部發現碳灰　死亡人數下修8人

▲▼屏東東港安泰醫院火警8死。（圖／民眾提供）

▲▼屏東東港安泰醫院3日發生嚴重火警。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣東港鎮安泰醫院3日清晨7時41分發生嚴重火警！初步了解，疑似為院內2樓機房空壓機起火，濃煙迅速透過連通管道蔓延。檢方3日針對9名死者遺體相驗，其中一人因死因有疑慮，於4日中午解剖，稍早結果曝光。

屏東縣消防局3日上午7時41分接獲民眾報案，安泰醫院發生火警，隨即出動46車116人前往救災，另外還有國軍33人也在現場待命，並啟動大量傷患機制安置病患，疏散超過300名住院病患。

初步調查，起火點在醫院D棟大樓旁的機房2樓，疑似機房內空壓機起火釀或，由於機房與D棟大樓相連，火災發生後，濃煙迅速蔓延，並沿著管道、梯間向上竄，導致D棟大樓5至11樓病房區被濃煙覆蓋，有8名患者、1名員工死亡。

▲▼屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

檢方3日針對9人遺體進行相驗，初步相驗結果出爐，其中7人嗆死，一名鄭姓婦人是因心臟衰竭死亡，與火災無關，另外一人因初步相驗結果無法斷定死因，排定於4日中午進行複驗。

稍早解剖結果曝光，法醫在蔡姓死者呼吸道根部發現碳灰，不排除與火災事故有因果關係，但詳細結果仍有待法醫研究所出具正式報告才能確認，目前整起火警死亡人數因其中1人為因病死亡，下修至8人。

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