快訊／總預算案再卡關！卓揆認遺憾　被地方問治水只剩一句話答覆

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（4日）院會「藍白合」56票贊成、50票反對，再度封殺114年度中央政府總算案，對此，行政院長卓榮泰備詢時坦言非常非常遺憾，他表示，明後兩天會前往勘災，對於各地方縣市提出如何系統性治水的要求，自己好像只有一句話告訴對方：「等我爭取到立法院預算再來答覆各位吧！」

明年度總預算案兩度遭藍白聯手杯葛，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，雖去年已編列的常態預算未受影響，但新編列的社福津貼、教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善、癌症新藥補助以及軍公教加薪等都受影響。

今日立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案僅限列，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票、綠營則是僅澎湖立委楊曜未投。

對此，綠委郭昱晴於後續質詢時詢問，明年度總預算很大部分包含治水、救災、防災跟第二預備金部分，剛剛又被藍白卡關，這是救命錢，院長心中作何感想？

卓榮泰坦言，非常非常遺憾，這兩天心都跟受災居民懸在一起，剛剛還透過行政院幕僚安排，晚上總質詢結束後要去哪個地方了解災情，明後兩天也可能往南下關心災情、更重要的是如何復建。

卓榮泰表示，剛剛看到這樣非常遺憾的結果，各地提出明年要如何系統性治水、要怎麼做交通安全維護跟修建，自己好像只有一句話告訴對方：等我爭取到立法院預算再來答覆各位吧！

卓榮泰也強調，時間還是有的，只要大院能儘速在程序委員會付委，行政院還是積極努力在今年度完成預算，時間還有，也透過秘書長跟立法院長韓國瑜表達，今天不宜做任何餐敘動作，但要盡速排定時間解開這個結，政府看的是全國整體性預算，而不是個別委員單選區預算，必須要據理力爭。

