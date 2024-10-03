中國新政刺激又逢長假　一線城市房市買氣旺

▲中國大幅放寬限購，房市有望回溫。（示意圖／路透）



文／中央社台北3日電

中國政府近期祭出刺激房市的政策後，北上廣深4個一線城市紛紛跟進，正逢中國「十一」連假期間，看房客戶量顯著提升，有些建案單日接待超過200組客戶，一天就能賣出4、50間房。

中國人民銀行（中國央行）9月24日宣布一系列全新經濟政策，隨後在9月29日晚間公布了支持房地產的多項金融政策與執行時間，多個地方政府、國有銀行立即響應，北上廣深4個一線城市紛紛推出新的房市政策，刺激買氣。

綜合紅星資本局、羊城晚報、星島日報報導，這波房市新政，以廣州力度最大，全面取消14年來的限購政策，廣州白雲區一建案這兩天單日到訪超過200組客戶，新政後的第一天就有近10間房成交。政策還吸引港澳人士，有香港客戶斥資人民幣5000萬元（下同，約新台幣2.2億元），在廣州海珠區掃購3間190平方公尺（約57坪）住房。

深圳也優化分區限購，並將首購房貸頭期款比例調至最低15%，深圳光明新區一建案一天能賣4、50間房，因為業績好，又加推了100多間房源，銷售人員甚至忙到凌晨4點。另一龍華區的建案在10月1日就成交51間，36小時銷售數更高達100間，每間成交均價約為400萬元。

北京和上海的新政則是降低非戶籍購房社保繳納年限。上海有建案因買氣旺盛，預計提早收回現有的折扣優惠。北京一處建案的二期房源從新政以來登記了60多組意向客戶。中古屋市場活躍度也提升，上海有房仲透露，有業主連夜加價50萬試探行情。

不少建案負責人表示，新政向市場傳遞積極訊號，強化購房者信心，使客戶果斷做出購房決定，甚至有客戶首次到訪就成交。不錯的業績也給開發商、銷售人員等從業者都帶來了強大的信心。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，4個一線城市的房市政策出台後，中國其他城市應該會持續跟進。9月30日，河南省和廈門市等地都推出了相似的政策，廈門也全面取消住房限售。嚴躍進表示，這說明政策全面寬鬆期已到來。預計第4季房市交易將迎來一波好行情，可能將呈現「量價齊升」的趨勢。

在本月之前，中國房市低迷已久，已成為中國經濟最大拖累。根據中指研究院監測數據，9月，中國100城中古屋價格較8月下跌0.70%，已連跌29個月，年減7.13%。新建住宅價格較8月上漲0.14%，年增1.85%。