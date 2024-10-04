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高雄最美天使！熱褲妹「徒手挖水溝清淤泥」全身濕透　4萬人讚翻

▲▼ 颱風「山陀兒」侵襲台灣。（圖／路透） 

▲颱風「山陀兒」侵襲台灣。（示意圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風3日中午12時40分左右於高雄小港附近登陸，強風豪雨讓高雄停電、淹水、建築物受損及民眾受傷。有網友目擊，一名身穿短袖上衣、牛仔熱褲的女子，沒穿雨衣在路邊徒手清淤泥、樹枝，讓網友看完大受感動，稱讚女子是最美的天使。

有網友在threads上傳在路邊看到女子清理的過程。影片中，女子頭髮、衣服及褲子都因雨水而濕透。她獨自一人站在高雄市鼓山區博愛二路的街頭，蹲下徒手挖出堵塞水溝的淤泥及樹葉，再拿起一旁的掃把清理路邊，完全不在乎自己是否會因此而感冒或受傷。

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由 @punananguliu 發佈
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原PO目睹後將影片上傳並表示，「優秀的市民。她是天使，徒手清理排水溝的樹枝淤泥」，而該則影片短短6小時吸引近4萬人按讚留言。

網友看完表示，「真的太熱心了，但建議不要徒手，有時候淤泥裡可能摻雜一些東西，可能會去劃傷玉手。我就被劃傷過，還去急診打破傷風」、「給她掌聲！我也曾經清過公司門口的。我同事說她很怕髒，感覺我這樣做很髒」、「沒有穿任何防護工具甚至淋著雨在清理⋯身為一個女孩也不嫌棄這種骯髒的工作，社會真的需要妳這種超人，一生平安」、「沒意外是怕路上的車輛、行人甚至是怕排水孔堵住，所以願意這樣淋著雨去清掃，她超棒的耶，好怕她生病」、「我們台南的店家，想招待這樣的天使一餐豐盛的晚餐，謝謝有妳」。

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