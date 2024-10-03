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颱風後機場湧人潮「國內線明午恢復營運」　班機放大、軍機支援

▲▼軍機支援離島疏運。（圖／民航局提供）

▲國內各航線明日中午前後陸續恢復營運，軍機視狀況協助疏運。（圖／民航局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風已減為輕度颱風，氣象署預估明日白天變為熱帶性低氣壓，民航局今晚宣布，國內線航班已連續取消2天以上，預期明天航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，已協調航空公司加開班機或放大機行，並視狀況啟動軍機疏運。

依各航空公司規劃，國內線明日將取消90架次，各航線將在中午前後陸續恢復營運。為協助疏運旅客，民航局積極協調航空公司增加運能，也將請軍方支援，視狀況啟動軍機疏運。

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民航局指出，明日立榮航空本島出發航班除馬祖航線下午1時前取消，其餘本島出發航班中午12時前均取消，全日共取消51架次。部分航班則因調度因素，將會調整到離站時間。

華信航空明日共取消37架次，包括往返南竿AE7901/7902、往返台東AE391/392取消，其他航班，松山出發航班上午11時30分前、澎湖出發航班中午前、金門出發航班12時10分前、台中與高雄出發航班在下午1時前取消，各航線也都將在中午前後陸續恢復營運。

德安航空除取消高雄往返七美之DA7001/02航班，其他航班原則上將正常營運，但基於安全考量，採逐班依天氣保守放行。

民航局表示，國內線航班已連續取消2天以上，預期明天航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，已協調航空公司擴大運能，目前立榮航空確定將加開北金B7-9381/9382、北花B7-9187/9188加班機，後續民航局仍會繼續協調航空公司加開班機或放大機型。

此外，民航局也已聯繫軍方，希望軍機能協助疏運，由於軍機適航要求較高，明日民航局將在天候等狀況允許下，啟動軍機疏運。航空公司仍會依天候調整航班，已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息，並通知旅客。

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