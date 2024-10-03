山陀兒強風狂灌！小港醫院旁全家「被吹爛」　天花板一秒飛走嚇壞人

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

山陀兒颱風強襲，經2日的緩步移動之後，於3日中午12時40分於高雄小港登陸，上午便已出現17級陣風，創下高雄史上最強風速。而高雄小港醫院旁的全家便利超商因不敵強風，大門口、玻璃、天花板鋼架等物，全遭吹翻毀損，騎樓前停放的機車也被砸中，馬路上雜物狂飛，這幕讓目擊民眾忍不住驚喊出聲。據了解，全家超商正面及側面玻璃均破裂，目前已無營業。

▲高雄小港醫院旁全家遭強風吹毀。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲近距離畫面曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）