快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港　南部防強風大雨

▲山陀兒颱風登陸 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

龜速移動的中颱山陀兒，緩慢進逼南台灣，中央氣象署觀測，今中午12時40分以中颱下限的強度在高雄小港登陸，隨後沿著西半部北上，因受到地形破壞，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓，但南部仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢持續到明天。

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▲山陀兒已經登陸高雄。（圖／氣象署提供）

山陀兒颱風中午12時，中心位置在高雄南南西方約10公里的海面上，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署簡任技正伍婉華說，颱風正在侵襲南部，今天高雄測得13、14級以上強陣風，雨勢明顯，隨著颱風逐漸北上才會趨緩。颱風登陸後，受到地形破壞，可能在今晚至明晨減弱為熱帶性低氣壓，解除颱風警報，並發布熱帶性低氣壓特報，提醒民眾留意。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，颱風眼逐漸進入南高雄一帶，稍晚一點南高雄風雨會緩和，如果在颱風眼正下方甚至會出現無風無雨的狀況，一旦風眼通過就會吹起回南風，風雨再度增強，但強度會比先前的小一些，隨著中心逐漸進入內陸，山陀兒將快速減弱。