台東大雨不斷！土石掩埋農舍、初來橋南端暗夜驚見「黃河」

▲山陀兒颱風雨勢不斷，農舍慘遭半掩埋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

山陀兒颱風目前仍在高雄外海，暴風圈為台東縣帶來驚人雨勢。台東各地也陸續傳出災情，太麻里鄉沙崙溪溪水暴漲，滾滾泥水夾雜石塊衝向產業道路，一間農舍慘遭泥石半掩埋；另外在台20線199公里與初來橋南端的T字路口，道路出現土石流，目前已進行封閉。

太麻里鄉公所秘書李清風表示，雨勢不斷讓沙崙溪水暴漲溢出堤防，目前已初步將溢流溪水引導至他處，開口契約的廠商也在現場處理，至於受災戶也在積極協助安置，也提醒下游大王村居民要防範淹水。

關山警察分局則表示，龍泉派出所所長黃自成與海端聯合所警員邱忠華，於2日23時40分許，巡經初來橋南端的T字路口時，驚見道路已然被滾滾泥流覆蓋，其中還夾帶石頭及殘枝，泥流深度已達腳踝以上，黃、邱兩員為維護交安，冒雨涉水於泥流前方約15公尺處，置放三角錐示警，防止民眾車輛誤闖發生意外事故。

同時黃、邱兩員將上述狀況，立即通報海端鄉公所災害應變中心，復經公所財建課課長趕至現場，經檢視評估狀況後，決議先行「封閉道路」管制人車通行，避免發生意外事故。同時通知路權單位關山工務段，於3日工務段已派遣機具(挖土機)及人員至現場施工清除淤泥，目前該路段為封閉狀態，請民眾切勿強行通過。

▲山陀兒颱風雨勢不斷，來橋南端的T字路口，道路出現土石流。（圖／記者楊漢聲翻攝）