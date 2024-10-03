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微軟Windows大型更新11 24H2 登場　5大AI功能一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

微軟 2 日針對Windows進行年度大更新，在11 24H2的更新版本中，將添加、改良諸多AI功能在 Copilot+ PC及 Windows 11，官方在更新日誌表示，這次將圍繞在5大AI功能上，將替使用者簡化日常任務，能在PC上更快、更個人化及更簡單的完成工作。

▼微軟2日進行Windows大改版，將圍繞在AI功能的增加上。（圖／翻攝自微軟）

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微軟在本次改版中，將今年6月份宣佈推出 Copilot+ PC後各項實驗性的AI功能一一完善，在這次的更新中一一推出。主要包含回顧（Recall）、Click to Do、改善Windows「搜尋」功能、圖片超解析度成像及Paint繪圖功能「生成、擦除」五大功能。

回顧
會即時（大約每隔5秒）截取螢幕畫面儲存起來，對這些圖片進行分析。回顧會透過NPU將已截取螢幕畫面中的文字提取出來並保存，當用戶想搜尋時，會透過模糊搜尋的方式幫用戶搜尋想要的內容。而在五月推出後，因為資安相關問題遭到議論，這次微軟將可以讓用戶自由選擇是否使用，如果他們選擇了，他們將使用 Windows Hello 來確認存在並安全地解鎖 Recall 體驗。

Click to Do
Click to Do 透過在 PC 螢幕頂部放置互動式疊加層，使快速操作顯示在圖像或文字上，簡化您的工作流程。它能幫助完成視覺搜尋、背景模糊、擦除照片中的物件、重寫文字、發送電子郵件、網路搜尋等任務。只需按 Windows 鍵並單擊滑鼠即可使用 Click to Do，未來幾個月將會有更多功能推出。

▲▼


改善Windows「搜尋」功能：
在 Copilot+ PC 上，您可以使用自然語言（例如「燒烤派對」）來描述事物，輕鬆找到所需的文件、設定或照片。即使未連接到互聯網，改進的搜尋功能也能正常運作，並將逐步擴展到 Windows 搜尋和設定。

照片中的超解析度：
超解析度功能 可以將低解析度和舊照片轉換為高品質影像，使其不再模糊或像素化。使用滑桿即可將解析度提高最多 8 倍，並在幾秒鐘內將照片提升至 4K，改進照片質量。

Paint 中的產生填充與擦除：
Paint 現在支援生成填充和擦除功能，讓您更精確地編輯圖像。使用可調式畫筆，您可以刪除不需要的元素或新增新元素，提供快速且可靠的創意工具。

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