中度颱風「山陀兒」來襲　台電台南區處全力戒備防颱避免災害

▲中颱山陀兒逼近台灣，2日至3日各地風力逐漸增強，台電台南區處已成立「緊急應變小組」，並備妥人力機具戒備待命，以因應颱風可能帶來危害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱山陀兒逼近台灣，2日至3日各地風力逐漸增強，台電台南區處已成立「緊急應變小組」，並備妥人力機具戒備待命，除提前進行電桿、電線附近樹木修剪作業，並於地勢低窪安順、運河變電所提早完成裝設防水閘門，其他有淹水疑慮變電所也已派員提早做好擋水措施、備妥沙包、完成抽水機測試，以因應颱風可能帶來危害。

台電台南區營業處表示，民眾需即早做好防颱準備，也提醒提供配電場室用戶，若有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施。尤其是抽水站等不能停電，請及早自備發電機或不斷電設備。若遇大範圍淹水，請求台南市政府應變中心協助，以利縮短停電時間，儘速復電。

台電台南區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水導致停電。台南區處已提前進行樹修作業，同時提醒民眾加強防範地下室淹水，也請里長協助提醒轄內大樓管理委員會適時啟動地下室防水閘門，以防範地下室(配電室)淹水，避免增加搶修難度。

此外，請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸以避免觸電，並提供掉落電線相關資訊及相片，以利研判電線所屬單位並縮短處理時間。

若發生停電事故，則請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網 (http://www.taipower.com.tw) 「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電台南區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用（或本區處停電通報電話06-2160121）。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以大眾運輸(車站)、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。