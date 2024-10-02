　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲山陀兒滯留打轉。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風山陀兒龜速前進，氣象粉專說，山陀兒「只能吃自己」。氣象專家林得恩指出，山陀兒有機會就死在台灣。

「用事實說颱風」臉書指出，山陀兒在同片海域太久，只能吃自己，有持續減弱的趨勢，強度為中颱上限，還有再減弱趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼山陀兒有持續減弱趨勢。（圖／翻攝CyclonicWx）

（圖／翻攝CyclonicWx）

「用事實說颱風」說，颱風開始北轉後，速度仍緩慢，登陸點南方80Km仍可能有12-14級強陣風；中心接觸陸地後，出海時可能已是輕度颱風、熱帶性低氣壓；若減弱為熱帶低壓，最快周四晚間解除所有颱風警報。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，中央氣象署評估，山陀兒周五清晨至周六間，有機會就死在台灣，並降為熱帶性低氣壓的可能。

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風今緩慢向北移動過程中，預估強度會逐漸減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，由於颱風移動速度很慢，今天、周四依舊影響台灣，影響時間很長。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
山陀兒估明登陸「快速死在路上」！　北台灣迎雨彈
快訊／台中木材廠惡火！　老闆妻兒、姪子3人命喪火場
山陀兒巨浪沖垮堤防！　現場慘況曝
快訊／台中木材廠大火！　尋獲1焦屍
2間宣布停業一天！　全台百貨營業情況一次看
「山陀兒」停滯卡家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化
山陀兒「南北大縱走」　日氣象廳：4日從台灣北部出海
LIVE／中颱山陀兒影響時間延長　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

山陀兒襲擊屏東！枋寮大庄村堤防遭巨浪沖垮　現場慘況畫面曝

山陀兒遭「槽線」鬼切！路徑詭譎難預測　連預報員也提心吊膽

山陀兒猛吸乾冷空氣龜速踏步！登陸後將變「孤魂野鬼」卡上空消散

13處公路預警封閉　蘇花崇德段開放3次通行「13時起封路」

櫃哥櫃姐上班了！山陀兒怠速　台中新光、廣三、大遠百正常營業

「山陀兒」停滯卡在家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

山陀兒襲擊屏東！枋寮大庄村堤防遭巨浪沖垮　現場慘況畫面曝

山陀兒遭「槽線」鬼切！路徑詭譎難預測　連預報員也提心吊膽

山陀兒猛吸乾冷空氣龜速踏步！登陸後將變「孤魂野鬼」卡上空消散

13處公路預警封閉　蘇花崇德段開放3次通行「13時起封路」

櫃哥櫃姐上班了！山陀兒怠速　台中新光、廣三、大遠百正常營業

「山陀兒」停滯卡在家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

山陀兒襲台！蘭嶼男心肌梗塞　黑鷹直升機冒風雨馳援送醫

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

快訊／台中木材廠惡火！老闆驚險逃出　妻兒、姪子3人全命喪火場

「名勝世界壹號」郵輪提早出航　近百名旅客控被丟包

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

美聯投手三冠王壓制太空人　老虎外卡系列賽聽牌

山陀兒來襲！北部海巡勸離沿岸311名遊客　不聽勸最重可罰25萬

新莊公寓暗夜火警1女命危　縱火通緝犯「扮女裝」報案：我家失火

苗栗熱褲女違規穿越馬路　駕駛急煞飆國罵！警方回應了

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

北捷貼心2服務紅到國外

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

更多熱門

相關新聞

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

今年第18號颱風山陀兒來襲，但移速緩慢，今日（2日）凌晨已減弱為中颱，專家預估，山陀兒將在2日深夜至3日凌晨登陸，登陸熱點依然是台南至高雄之間。而根據國防部稍早公告，自昨（1日）凌晨6點到今日凌晨6點為止，並未偵獲共機、艦於台海周邊活動。

「名勝世界壹號」郵輪提早出航　近百名旅客控被丟包

「名勝世界壹號」郵輪提早出航　近百名旅客控被丟包

矢板明夫：聽颱風就放假真的好嗎？

矢板明夫：聽颱風就放假真的好嗎？

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

全台百貨10/2營業狀況一次看

全台百貨10/2營業狀況一次看

關鍵字：

氣象氣象雲颱風山陀兒颱風林得恩氣象署

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面