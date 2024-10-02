山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

▲山陀兒滯留打轉。（圖／翻攝CyclonicWx）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風山陀兒龜速前進，氣象粉專說，山陀兒「只能吃自己」。氣象專家林得恩指出，山陀兒有機會就死在台灣。

「用事實說颱風」臉書指出，山陀兒在同片海域太久，只能吃自己，有持續減弱的趨勢，強度為中颱上限，還有再減弱趨勢。

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▼山陀兒有持續減弱趨勢。（圖／翻攝CyclonicWx）

「用事實說颱風」說，颱風開始北轉後，速度仍緩慢，登陸點南方80Km仍可能有12-14級強陣風；中心接觸陸地後，出海時可能已是輕度颱風、熱帶性低氣壓；若減弱為熱帶低壓，最快周四晚間解除所有颱風警報。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，中央氣象署評估，山陀兒周五清晨至周六間，有機會就死在台灣，並降為熱帶性低氣壓的可能。

氣象署簡任技正伍婉華指出，颱風今緩慢向北移動過程中，預估強度會逐漸減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，由於颱風移動速度很慢，今天、周四依舊影響台灣，影響時間很長。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

