山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了

▲網友開玩笑山陀兒颱風停滯原因。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

龜速山陀兒，各地風雨越晚越明顯！中央氣象署觀測，強烈颱風山陀兒已於今天凌晨2時半減弱為中度颱風。山陀兒颱風預估今深夜、周四清晨才會登陸台南、高雄。山陀兒的路徑詭異，不斷在南部外海怠速，有網友就開玩笑的透露山陀兒怠速台灣南部外海的原因。

截至06：15為止，山陀兒颱風中心位置在高雄的西南方約 160 公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。山陀兒從1日開始位置幾乎沒有改變、南部外海停滯，路徑之詭異造成眾多網友討論。

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網友把中央氣象署雷達回波圖貼上網說「什麼東西，他（山陀兒）根本沒動啊」，對此有網友針對山陀兒登陸縣市開玩笑的說「墾丁太貴了，還在猶豫要不要去。」臉書粉專「無限期支持蔡英文Cosplay霧島」也轉發該文說「墾丁承受了一切的罵名就是為了今天。」

其他網友也打趣的留言「不小心撞到山上那間貴貴的行館就直接散了」、「去沙灘就要先租陽傘，然後吃個滷味，還沒碰到中央山脈就散了了」、「五號才發薪水，現在口袋錢不夠逛墾丁大街…」。

▲最新颱風動態。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署預報員透露，山陀兒颱風龜速的原因，是因為缺乏導引氣流，所以才會在高雄外海打轉。以目前資料顯示，預估今深夜、周四清晨才會登陸台南、高雄。