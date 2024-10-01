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汽車包膜輸了！大陸「整台車裝塑膠袋」防淹水　專家實測出爐

汽車專家提醒汽車防水套實用效果並不如預期，遇到淹水仍會進水成泡水車。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

颱風天愛車泡水令人心痛，愛車防淹成為車主一大煩惱。先前中國網傳的「汽車防水套」號稱能讓愛車安然無恙，讓不少人躍躍欲試。不過，汽車專家提醒，這種看似萬能的防水套實用性仍有待商榷，消費者在選購前應多加考量。

為了避免愛車在颱風天變成泡水車，不少車主尋求各種防淹妙招。中國的「汽車防水套」曾一度引發熱議，有網友在PTT發文提問，這類防水套怎麼在多雨的台灣反而很少看見有人使用？其實這種產品在台灣的電商平台上並不少見，價格區間約在900到1300元之間，不同材質的產品價格也會有所差異。

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將汽車包覆在防水袋中雖能有效阻擋小雨滲入車內，但實測結果顯示，面對大雨或淹水時，防水袋的防水效果有限。汽車達人Money指出，當水位上升到輪胎以上，甚至淹沒車頂時，巨大的水壓會從防水袋的接縫處滲入車內，導致車輛泡水。先前曾有中國網友親測後，也直言：「感覺水量已經不少了，會不會進水啊，車怎麼真的漂起來了！」

汽車防水袋其實是源自於超跑用來防止烤漆被砂石刮傷的充氣防塵套，經過改良後才具有防水功能。然而，專家提醒這種袋子在實際應用上仍存在許多問題。首先，單人操作相當困難，袋子的材質較薄不易固定，需要多人合力撐起袋子才能將車駛入。此外，當車輛在水中漂浮時，容易受到水流影響而移動。

汽車防水套的概念早在2012年就有人提出，廣東就曾出現將汽車包覆在塑膠袋中的做法，許多人認為，如果將此概念商品化，一定會受到市場歡迎。然而，時隔十多年，當汽車防水套真正面世時卻未能達到預期效果，淪為雞肋設計，購買的消費者只是繳智商稅。


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