山陀兒朝台灣最脆弱處襲擊 ！氣象主播驚喊「超級怪獸」：注定留名

▲山陀兒已發展成強烈颱風。（翻攝東森氣象主播王淑麗臉書）

圖文／鏡週刊

根據中央氣象署最新資料顯示，強颱「山陀兒」今（1日）13時在高雄的南南西方約220公里處，向北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。山陀兒路徑詭譎，走向神似1977年的中颱「賽洛瑪」，東森氣象主播王淑麗形容，山陀兒是「超級怪獸」，強度更甚賽洛瑪，呼籲「請用最高規格做好防颱防災的準備」。

王淑麗今在臉書發文表示，辦公室外陽光燦爛，似乎很難想像這「山陀兒」超級怪獸就離家門口不遠了。並指出，山陀兒似乎滯留不動，持續吸取溫暖海水的能量，今日凌晨2時轉為強烈颱風後，仍繼續增強。早上8時30分測得山陀兒近中心最大風速每秒55公尺相當於16級風，瞬間最大陣風相當於17級以上，「今天上午強度達到顛峰狀態！！」

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王淑麗表示，這個超級怪獸注定在台灣颱風史上留名，「它走了一條別人沒走過的路徑，朝著台灣脆弱的嘉南平原、南部地區侵入直襲 ，而且慢速鯨吞蠶食。在此之前，南部人最恐懼的是『賽洛瑪』，而強度更甚的『山陀兒』又會給現在南部年輕一輩烙下什麼記憶？」

王淑麗嚴正說道，寧可希望「山陀兒」外強中乾、虛有其表，寧可希望能出現戲劇性的轉折路徑⋯⋯「請別再在乎颱風假放幾天了，因為不敢想像東部、南部被痛擊肆虐後的後果，所以請用最高規格做好防颱防災的準備，然後天佑台灣」。

1977年7月，賽洛瑪侵襲南台灣，造成台灣南部數十年來最大的風災，高雄港滿目瘡痍，數十艘船沈沒或毀損，屏東線九曲堂車站電纜全部倒塌，高雄向北供電的通道全斷，共造成37人死亡、12人失蹤、298人受傷，3,385間房屋全倒、22,038間房屋半倒。當年的報告形容此颱風「造成二戰以來台灣最大的破壞事件」。



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