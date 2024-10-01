所長遭拖撞奪命！肇事車車殼撞破畫面曝　女毒蟲開1.6k棄車逃亡

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜攔查違停轎車，遭到車上30歲女毒蟲陳嘉瑩拖行500公尺，撞擊工地護欄，造成劉員重創殉職。警方調查，陳嫌在金城路二段與裕民路肇事甩開劉員後，將車開到約6分鐘車程、1.6公里遠的一處停車場棄置，隨後躲進友人家中，而肇事車畫面曝光，可以發現車殼都被撞破，可見撞擊力道之大，造成劉員不幸喪命。

▲女毒蟲拖撞害所長殉職，肇事車輛曝光。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，劉員昨颱風夜外出執行巡邏勤務，行經地檢署附近時，發現一輛違停車輛行跡可疑，一查發現為權利車，劉員立即上前盤查，起初陳嫌假意配合搖下車窗，但後續卻疑似心虛拒檢，當即重踩油門加速逃逸，導致上半身還卡在車窗處的劉員來不及反應，直接被拖行500公尺遠。

▲▼肇事車輛車殼被撞凹，就連車窗都碎裂。（圖／記者陳以昇攝）

不僅如此，陳嫌還故意衝撞一旁工地護欄，最終於金城路二段與裕民路口將劉員甩開，導致劉員頭部重創，全身多處骨折，緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

經查，陳女甩開劉員後，將車開至6分鐘路程、1.6公里遠外的停車場棄置，隨後便躲進位於中央路二段的友人家。警方事後上門逮人，並尋獲肇事車輛，可以發現車身左側傷痕累累，可見當時撞擊力道之大，誇張的是，陳嫌事後還向警方供稱，因擔心繳不起罰金，才會踩油門想甩開劉員，沒想到會造成劉員殉職，全案後續將依殺人、毒品及妨害公務致死罪嫌移送新北檢偵辦。

▲▼劉姓所長抓女毒蟲殉職，家庭照曝光，令人鼻酸。（圖／翻攝自劉姓所長臉書，下同）