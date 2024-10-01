苗栗熱褲女違規穿越馬路　駕駛急煞飆國罵！警方回應了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市國華路、民族路口日前上演驚險違規行為。一名女子疑似趕著到水果攤買水果，駕車臨停路邊後，捨棄斑馬線大剌剌違規橫越馬路，一輛綠燈左轉的轎車差點撞上她，男駕駛在車內破口大罵，事後將影像PO網：「被撞之後是不是又要說我未禮讓行人？」網友也紛紛批評女子的違規行為。

▲女子違規穿越馬路，險上被剛起步的轎車撞上，受害男駕駛破口大罵。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，下同）

這名駕駛將行車紀錄影像，分享在「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上，案發時間為9月29日上午11時4分，畫面中當事人原本在民族路停等紅燈，綠燈起步要左轉國華路時，轎車剛起步時，右側突然闖入一名穿白色上衣和熱褲、小跑步的女子，轎車險些撞上去、男駕駛急踩煞車才未撞上，氣得狂飆國罵，女子則用左手輕擋引擎蓋後，繼續往對面水果攤跑走，一副無所謂模樣，男駕駛反問，「被撞之後是不是又要說我未禮讓行人？」

影像曝光後，多數網友批評女行人說：「以後會更多喔！現在法律是行人帝王條款，但是台灣三寶犯連走路都在違規、而且很囂張！」、「 三寶犯違法被撞到還有賠償可以拿，根本一本萬利！」、「這種修法根本違法圖利罪！一堆無惱人隨機衝出來自殺真的很可怕 ，這種自我的行人，真的是有帝王條款罩頂，不然早就不知道要睡地板多少次了。」

苗栗警分局組長宋明峰今天表示，警方執行網路巡邏發現，有民眾將行車紀錄影像PO網，經檢視影像中自小客車在苗栗市民族路綠燈起步左轉國華路時，前方行人疑未注意號誌、也未依規定行走行人穿越道橫越道路，所幸自小客駕駛及時反應，雙方未發生碰撞。

宋明峰說，依道路交通管理處罰條例第78條1項3款規定：行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，可處新台幣500元罰鍰。警方呼籲用路人務必遵守交通法令，遵循標誌、標線及號誌指示，以確保交通順暢，及生命財產安全。