快訊／台鐵南迴線停駛「東部對號車停開北迴花東」　西部截短行駛

▲山陀兒颱風影響，台鐵調整行車計畫。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒強颱來勢洶洶，台鐵今(1日)宣布，南迴線今全天停駛，東部幹線對號列車花東線停駛，北迴線蘇澳新=花蓮全線停駛，西部幹線部分列車截短行駛，午後彰化以來對號列車陸續停開。

台鐵上午公布最新行車運行計畫，南迴線今全天停駛，東部幹線對號列車花東線停駛、北迴線蘇澳新=花蓮全線停駛，下行台北往花蓮只行駛至蘇澳新、羅東。

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因應強颱來襲，西部幹線則有部分對號列車截短停駛，其中下行對號列車，自511 次(台北 09:16 開)及 131 次(山線、台北10:00開)起，對號列車只行駛至彰化站；上行對號列車自142 次(潮州 15:35)起，彰化以南停駛，北上改由彰化站始發，等同下午彰化以南對號列車停駛，區間車機動行駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵10月1日列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一)對號列車：

1.下行班次：

(1)371次台中=潮州間行駛。

(2)161次南港=潮州間行駛。

(3)105次基隆=新左營間行駛。

(4)111次(台北08:00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)。

(5)113次(台北08:28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。

(6)115次(台北09:00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。

(7)511次(海線、台北09:16開)及131次(山線、台北10:00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛。

(8)653次(海線、台北19:11開)七堵=彰化間行駛(台東=七堵間停駛)。

(9)301次、501次全區間停駛。

2.上行班次：

(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。

(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)。

(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)。

(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)。

(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)。

(6)136次(台中17:25開)台中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)。

(7)142次(潮州15:35)潮州=彰化間停駛。

(8)144次(屏東16:35)屏東=彰化間停駛。

(9)146次(潮州16:50)潮州=彰化間停駛。

(10)168次(台東16:00)台東=彰化間停駛。

(11)150次(屏東17:48)屏東=彰化間停駛。

(12)152次(屏東18:40)屏東=彰化間停駛。

(13)154次(潮州18:14)潮州=彰化間停駛。

(14)554次、386次全區間停駛。

(二)區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線：

(一)對號列車：

1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。

2.花蓮=台東間停駛。

3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。

4.426次、421次、441次全區間停駛。

(二)區間(快)車：

1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。

2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：全線停駛。

四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。



