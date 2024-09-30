真主黨二把手將發表談話　領袖命喪以軍空襲後首次

▲黎巴嫩真主黨副領袖卡西姆。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩武裝組織真主黨新聞辦公室30日表示，副領袖卡西姆（Sheikh Naim Qassem）將於當地中午12時（台灣下午5時）發表談話。這是領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）命喪以軍空襲之後，首度有真主黨成員公開發言。

卡西姆是黎巴嫩真主黨第二號人物，也是真主黨創始成員之一。他曾說要加大對以色列的火箭彈襲擊力道，直到加薩停火為止，也在上周提到，真主黨與以色列之間的戰鬥進入新階段。