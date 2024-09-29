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配合國慶操演松機航班異動　台北航空站：行前留意班機動態

▲▼松山機場。（圖／民航局提供）

▲配合國慶空中操演，松山機場部分航班異動。（圖／民航局提供）

記者陳威廷／台北報導

配合雙十國慶空中操演，10月初松山機場部分航班異動，台北航空站表示，已協調各航空公司，以不取消航班為原則，旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。桃園機場也指出，將透過各方協調討論，對旅客影響減至最低。

台北國際航空站配合「國慶籌備委員會」規劃之空中操演與半、全兵力訓練，松山機場部分航班將有異動。

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台北航空站指出，除10月10日國慶當天的正式操演，10月2日有「半兵力訓練」、4日有「全兵力訓練」、6日下午彩排，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段之國際線與國內線航班，將受到影響。

台北航空站指出，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續離島及花東航線之航班亦可能因此遞延。航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。

各家航空公司已針對松山機場可能受影響之航班著手相關準備，近日航空公司將於官網公布，並會事先通知訂位旅客；台北航空站建議旅客提早規劃行程，出發前先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

桃園機場表示，配合雙十國慶空中操演，機場公司以調整或取消例行性跑道檢查、調整貨機、維修機及商務專機起降作業，保留跑道容量提供客機使用；飛航服務總臺將視情況協調鄰區進行流管，並請航空公司增加到場航班攜帶油量；航空公司多以不改時，增加攜帶油量因應，以期透過各方協調討論，將對旅客影響減至最低。

▲▼桃機航班異動表。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃機航班異動表。（圖／桃園機場公司提供）

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