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調查：波音737方向舵恐「卡死失靈」　美運安會發緊急安全建議

▲▼波音737 MAX 。（示意圖／路透社）

▲部分波音737遭警告，方向舵系統有卡死風險。（示意圖，非當事航空／路透社）

文／中央社

美國國家運輸安全委員會（NTSB）26日發布「緊急安全建議」，警告部分波音737飛機的方向舵系統有卡死風險，美國聯邦航空總署27日將據此召開會議決定後續措施。

法新社報導，聯合航空（United Airlines）營運的一架波音（Boeing）737 MAX 8客機，2024年2月6日在紐澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）降落後，方向舵踏板卡在中間位置無法移動，所幸機長改用前起落架操控飛機在跑道的滑行方向，機上155名乘客及6名機組人員均安。

美國運安會調查發現，波音737飛機方向舵零組件中，攸關操控滑行方向的致動器故障是這起事故主因，測試結果顯示致動器易受潮，可能因此「凍結而限制方向舵系統動作」。

這款故障的致動器是由美國公司柯林斯航空（Collins Aerospace Systems）製造，安裝於部分波音737 NG和737 MAX機型的尾翼。

美國運安會指出：「柯林斯航空通知波音公司，它自2017年2月來出貨給波音的致動器中，超過353個致動器有出現這個問題。」

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Authority）表示，27日將根據美國運安會建議召開改正措施審查委員會會議，以決定後續採取措施。

波音飛機近期涉及多起安全事故，波音公司因此面臨愈來愈高漲的壓力。波音公司並未立即回應法新社的置評請求。

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