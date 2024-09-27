空大桃園中心畢業生朱美真　畢典致謝：心懷感恩面對未來

▲許立一校長(台上)主持空大畢典，朱美真代表全體畢業生致詞。(圖／桃園中心提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「畢業」是成長的象徵，更代表學習的人生進入另一個階段。國立空中大學桃園學習指導中心主任張歆祐27日表示，與一般大學不同，空大的學生每年畢業典禮都在九月，是因學生暑修完畢後，再舉行畢典。該中心畢業生朱美真於空大112學年度畢業典禮上，不僅獲得學習楷模獎，更代表全體畢業生致詞，向師長、家人表達感謝。

▲管資系顏春煌主任(右)代表校方頒發學習楷模獎狀給朱美真。(圖／桃園中心提供)

張歆祐說：朱美珍是空大生活科學系畢業，目前在小學的特教班擔任教學助理，她在空大桃園中心的兒少家庭專班，花了三年半，修了128學分於今年度畢業。今年空大全國13個學習指導中心畢業生人數共 2510人，最年長畢業生81歲、最年輕畢業生21歲，畢業學生有各種年齡，這正是空大終身學習的最大特色。

其中還有夫妻一起畢業，也有母女一起畢業，有新住民、身心障礙者、原住民等不同族群。畢業典禮於9月21日在在空大校本部蘆洲校區舉辦，由校長許立一主持。

朱美真於畢業典禮說：「所有的成功一定有貴人相助。」、「學習需要用加法、抱怨要用減法、感恩要用乘法。」朱美真並分享在空大的求學經歷，包括克服工作、家庭與學業的挑戰，以及透過師長與同學間的相互支持，完成學業，呼籲畢業生們以感恩的心態面對未來。