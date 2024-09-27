快訊／一排超跑約北宜公路跑山！保時捷衝撞路邊凹毀　警消處理中

▲台9線北上65K發生車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）



記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

台9線北上65公里處北宜路段今(27)日上午發生車禍！1排超跑車隊約好一同跑山兜風，其中1輛保時捷不明原因撞向外側護欄，導致右側車身凹陷、車頭毀損，警消獲報到場處理中，事故佔用北上部份車道，請用路人行經該路段小心通行。詳細傷勢、肇事原因還有待釐清。

警方說明，本案發生在今天上午10時38分，保時捷北上往坪林方向行駛，肇事駕駛自稱煞車失靈，導致車輛失控自撞護欄，駕駛及乘客受輕傷未就醫。